TXT revela la fecha y hora de lanzamiento de su nuevo álbum en México

¡TXT Regresa con Fuerza! Anuncio de su Nuevo Álbum y Primer Show en México

TXT, uno de los grupos más aclamados del K-pop, regresa a la escena musical con un nuevo álbum titulado “7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns”. Este lanzamiento marca un esperado regreso casi un año después de su anterior producción.

Con motivo de su séptimo aniversario, la banda surcoreana presenta su octavo mini álbum, que explora propuestas sonoras innovadoras y un enfoque temático diferente al de trabajos anteriores. A través de sus redes sociales, compartieron la noticia iniciando esta nueva etapa con el videoclip de la canción “Stick With You”.

¿Cuándo se Estrena el Nuevo Álbum de TXT?

El regreso musical de TXT está programado para el 13 de abril a las 18:00 horas (hora de Corea del Sur). Para sus fanáticas mexicanas, el lanzamiento del álbum y el video musical será accesible el lunes a las 3:00 horas (hora centro de México). Esta producción contará con seis canciones que abarcan distintos géneros, ofreciendo un giro fresco y original a su propuesta artística.

Canciones Incluidas en “7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns”

Las canciones que componen el nuevo disco son: BED OF THORNS

하루에 하루만 더 (STICK WITH YOU)

TAKE ME TO NIRVANA (FEAT. 万妮达 VINIDA WENG)

SO WHAT

21ST CENTURY ROMANCE

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¿Cuándo fue la Primara Presentación de TXT en México?