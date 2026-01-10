Paolo Rocca busca revivir sus negocios en Argentina con apoyo de EE. UU. tras la llegada de Milei

El acero, corazón de Techint, no solo impulsa su negocio, sino que también cimenta su influencia global. Paolo Rocca, el magnate ítalo-argentino, se resiste a dejar que China domine el escenario comercial.

Techint se posiciona como uno de los gigantes de la producción de acero a nivel mundial. Su filial Ternium Argentina, a pesar de un crecimiento en su producción del 14%, enfrenta desafíos significativos. Un reciente cargo contable de $118.400 millones, debido a la depreciación del peso, ha impactado sus ingresos. La estabilidad económica no ha logrado amortiguar el impacto de la inflación, lo que ha generado tensiones internas en la empresa.

Conflictos con el Gobierno y la Importación

La administración de Luis Caputo se ha centrado en criticar a la producción nacional como causante de la inflación, impulsando, a su vez, un incremento de las importaciones. Esto ha tenido un efecto desastroso en la fuerza laboral local y la manufactura nacional. Sin embargo, Techint se opone a esta política, denunciando la doble moral del Gobierno, que apoya tanto a Estados Unidos como a China.

Un Nuevo Amanecer Económico

El cambio de modelo económico reciente en Argentina, impulsado por Javier Milei, ha revivido viejas heridas en la industria. La gestión anterior de Mauricio Macri también había deteriorado la participación nacional en el mercado, abriendo paso a productos importados, especialmente de China. La llegada de Milei a la presidencia ha fortalecido estas tendencias, pero también ha generado divisiones en el empresariado local.

Desafíos para Techint

El CEO de Ternium Argentina, Martín Berardi, señaló que las tarifas arancelarias han alcanzado niveles sin precedentes, lo que complica aún más el panorama. Un punto clave para Techint es la licitación del proyecto San Matías Pipeline, que promete unir Vaca Muerta con el Golfo de San Matías para exportar Gas Natural Licuado. Rocca ha presionado para que la producción de este gasoducto sea local, buscando sostener la cadena de valor en Argentina.

La Relación con Estados Unidos

Techint se ha alineado con Occidente y busca estrategias para reducir la influencia china en el mercado local. La idea de un acuerdo comercial con Estados Unidos se presenta como un trampolín para consolidar esta estrategia. Rocca, aunque ha mantenido una postura moderada en su diálogo con Milei, demanda un plan industrial claro, reflejando su preocupación por el futuro de la industria argentina.

La Dilatación del Acuerdo Comercial

Desde la gestión de Chávez, Rocca ha sido testigo de la volatilidad en el contexto político y económico, tanto en Venezuela como en Argentina. Con la incertidumbre actual, Techint espera que la alianza con Estados Unidos se materialice, favoreciendo un entorno más estable para sus operaciones y garantizando la sostenibilidad de su modelo de negocio.

La situación de Techint es un reflejo de los cambios industriales y económicos de Argentina, donde el acero sigue siendo el núcleo de su futura estrategia. Y aunque enfrentan grandes desafíos, la capacidad de adaptación y resistencia del conglomerado se mantendrá como un factor determinante en el desarrollo del sector industrial del país.