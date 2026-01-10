Presupuesto para prevención de incendios forestales se reduce en 53,6%

Las llamas han devastado El Hoyo, Chubut, dejando a muchas familias sin hogar. La falta de inversión en prevención ha sido clave para que esta tragedia se consumara, mientras el presupuesto nacional destinado a la lucha contra los incendios se recorta drásticamente.

La comunidad de El Hoyo, en Chubut, ha sido severamente golpeada por incendios forestales que han arrasado múltiples viviendas. La causa de este desastre se atribuye en gran parte a la insuficiencia de medidas preventivas, dado que el presupuesto nacional para su prevención fue severamente subejecutado, con solo el 69,49% de los fondos utilizados en 2025. Además, se anticipa que el presupuesto para 2026 caerá en un 53,6%, lo que podría exacerbar aún más la crisis.

El Recorte Presupuestario y su Consecuencia en la Prevención

Con la inflación proyectada en un posible 10,1% por parte del Gobierno, los efectos de estos recortes se sentirán con mayor intensidad en las medidas de prevención. Las metas establecidas en la reciente legislación incluyen la creación de 1.850 informes de “Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios”, lo que representa una disminución alarmante de 460 informes respecto a 2025 y 881 menos en comparación a 2023. Este contexto es preocupante, dado que los incendios han aumentado considerablemente, como lo evidencian los 211 incendios registrados en noviembre de 2025, que afectaron más de 109.700 hectáreas.

La Importancia de la Prevención

Ana Parellada, especialista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), subrayó la vital importancia de estos informes. “Son fundamentales para alertar sobre zonas y periodos de mayor riesgo, permitiendo a las autoridades actuar de forma preventiva”, comentó. La falta de medidas proactivas podría resultar en devastadoras pérdidas materiales y humanas.

Cambio en la Gestión del Manejo del Fuego

A pesar de que 2024 fue el año con más incendios en casi una década, el Gobierno decidió trasladar el manejo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, reduciendo así el enfoque ambiental. Esta decisión ha generado críticas sobre cómo afectará la capacidad de respuesta y prevención ante futuros siniestros.

El presupuesto propuesto de $20.131 millones para 2026, una disminución del 69% respecto a 2023, no solo recortará la cantidad de informes, sino también limitará las horas aire de vuelo de 5.100 a 3.100, que son cruciales para la vigilancia y prevención.

El Efecto en la Capacitación y Recursos

Además de disminuir la producción de insumos para la evaluación de riesgos, el recorte financiero podría impactar en la formación de brigadistas y en el equipamiento de brigadas provinciales, factores esenciales para una respuesta efectiva en casos de incendio. La situación se agrava al limitar el patrullaje aéreo en áreas vulnerables.

El Alto Riesgo de Incendios en el País

La crisis se agrava a nivel nacional, con 16 provincias en alerta máxima por riesgo de incendios. La Agencia Federal de Emergencias estima que el 95% de los incendios son provocados por acciones humanas, enfatizando que las consecuencias serán severas para quienes causen estos daños, tal como declaró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.