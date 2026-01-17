Paper presenta su campaña de verano: bolsas de papel y deliciosos beneficios gastronómicos

Durante enero y febrero, la empresa cordobesa Paper y Paper Ecofriendly lanza una campaña innovadora que une el consumo local con la sostenibilidad. ¡Aprovecha esta oportunidad única!

Una Propuesta Sustentable y Local

La campaña “Llevate Recuerdos – Dejá tu Historia” busca dinamizar el consumo en Córdoba ofreciendo bolsas de papel 100% reciclado en los supermercados. Este esfuerzo no solo reduce el uso de plásticos, sino que también integra promociones de empresas gastronómicas locales, creando una experiencia enriquecedora para los consumidores.

Beneficios para Todos

Al recibir la bolsa de papel en la línea de caja, los clientes acceden a descuentos y promociones de restaurantes y tiendas denominadas “Co-creadores de recuerdos de verano”, disponibles en diferentes localidades de la provincia.

Un Alcance Amplio

La campaña estará activa hasta agotar stock, y se implementará en sucursales de supermercados como Mami, Cordiez, Mariano Max y Al Campo. Para maximizar su visibilidad, se colaborará con radios e influencers del área gastronómica.

Una Visión Local con Impacto Global

María Belén Aguirre, Marketing Manager de Paper, comenta: “Queremos conectar con la rica cultura turística y gastronómica de Córdoba. Esta campaña es una celebración de los recuerdos de verano que se pueden crear tanto para visitantes como para residentes”.

Beneficios Exclusivos en Cada Bolsa

Los consumidores se benefician al recibir vouchers de descuento del 10% y 20%, así como promociones de marcas reconocidas como Budatown, Wollen, Frich, Vélez, Betos y Panadería Independencia.

Una Iniciativa de Triple Impacto

Diseñada con un enfoque en lo económico, social y ambiental, esta propuesta va más allá de una simple entrega de una bolsa. “Es una estrategia para cambiar hábitos de consumo,” señala Aguirre.

Mirando Hacia el Futuro

Paper planea utilizar esta experiencia como modelo para futuras iniciativas, buscando establecer el uso de bolsas de papel como una práctica común en los supermercados, similar a lo que se vive en otros países.