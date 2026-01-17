Entrevista de Trabajo: Cómo Vestir para Impresionar

La ropa que elegimos para una entrevista de trabajo sigue siendo crucial en la formación de la primera impresión. En un mundo laboral que cada vez favorece la flexibilidad, la manera de vestir refleja profesionalismo y adaptación a la cultura de la empresa.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la imagen personal se suma a la importancia del currículum. Mientras que la experiencia y las habilidades son esenciales, la vestimenta adecuada puede ser el detalle que diferencie a un candidato de otro, proyectando orden, atención al detalle y compromiso con el puesto.

Interpretando los Códigos de Vestimenta: Business Casual, Formal y Smart Casual

Hoy en día, es fundamental entender los distintos códigos de vestimenta según la industria y el tipo de empresa. En 2026, persisten estilos variados adaptados a cada entorno laboral.

El business formal sigue siendo la norma en sectores como la banca y los estudios jurídicos. En este caso, se espera que los hombres usen un traje oscuro con camisa clara y zapatos formales, mientras que las mujeres deben optar por un traje sastre combinado con una blusa neutra. Este estilo no solo es el más tradicional, sino también el más seguro cuando se desconoce la cultura interna de la empresa.

Por otro lado, el business casual se ha convertido en el estilo estándar en startups y empresas de servicios, ofreciendo un equilibrio entre profesionalismo y una atmósfera menos rígida. Los hombres pueden optar por un pantalón de vestir, una camisa sin corbata y un blazer opcional; mientras que las mujeres pueden elegir entre pantalones o faldas de tela y una blusa o un suéter. Este estilo promueve una apariencia cuidada pero sin excesiva formalidad.

El smart casual, en cambio, es típico de industrias creativas y tecnológicas, donde se valora la expresión personal. Este estilo incluye jeans oscuros sin roturas combinados con camisas sobrias, y en mujeres, vestidos sencillos o pantalones con blusas neutras. Aunque es más relajado, es crucial no caer en la informalidad total.

Criterios de higiene y prolijidad son esenciales en una entrevista.

Ante la duda, los expertos en Recursos Humanos aconsejan optar por un estilo más formal. Es preferible dar una impresión «demasiado elegante» que transmitir desinterés. La forma en que se viste puede facilitar una mejor conexión cultural con el equipo y desviar la atención de posibles dudas sobre las habilidades del candidato.

Es recomendable investigar la cultura de la empresa a través de su página web o redes sociales antes de elegir qué ponerse. Y, por supuesto, criterios invariables como ropa limpia, sin arrugas, y colores neutros son siempre esenciales.

Colores, Entrevistas Virtuales y Errores Comunes

Los colores también juegan un papel importante en las entrevistas de 2026. El azul marino sigue siendo el color por excelencia, aportando una sensación de confianza y autoridad. El gris denota sofisticación, mientras que el blanco comunica claridad. El verde bosque ha ganado popularidad en empresas comprometidas con la sostenibilidad, mientras que el negro, si bien elegante, debe usarse con mesura.

Para las entrevistas virtuales, la forma de vestir también deja huella. Es fundamental estar completamente vestido, no solo de la cintura para arriba, ya que esto influye en la postura y confianza durante la videollamada. Colores lisos son preferibles para evitar efectos visuales desagradables. Además, el fondo debe reflejar profesionalismo, y un espacio ordenado ayuda a transmitir esa imagen.

Un error frecuente es descuidar la parte inferior del atuendo; muchos reclutadores eligen descartar a candidatos por no estar bien vestidos, aun cuando su currículum sea impresionante. La imagen debe ser coherente, y los errores como ropa exageradamente llamativa o en mal estado también son decisivos.

Finalmente, la higiene personal es fundamental: un cabello bien cuidado, uñas limpias, y un perfume ligero son aspectos a considerar. Evitar exageraciones con joyas o maquillaje también contribuye a mantener una imagen profesional.