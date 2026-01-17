Repetimos los mismos temas una y otra vez

La multifacética estrella argentina Fer Dente está lista para deslumbrar al público nuevamente, asumido el desafío de actuar y dirigir en la aclamada comedia musical "Company", de Stephen Sondheim, que se presentará en el Teatro El Nacional.

Desde el 8 de enero, Fer Dente sube al escenario por ocho semanas en un papel protagónico que complementa su labor como director. La producción cuenta con un talentoso elenco que incluye a Alejandra Radano, Diego Jaraz y Laura Silva, entre otros. El espectador podrá disfrutar de funciones de jueves a domingo, con un equipo artístico que garantiza una experiencia inolvidable.

Un Equipo de Talentos en «Company»

Dente no solo actúa, sino que también lidera a un grupo de reconocidos artistas en esta nueva producción. La dirección musical está a cargo de Damián Mahler, mientras que la coreografía es de Vanesa García Millán y el diseño escenográfico lo realiza Gonzalo Córdoba Estévez. Más que una simple obra, «Company» se convierte en un espectáculo que promete emoción y reflexión.

Un Enfoque Nuevo en un Clásico

A pesar de que «Company» se estrenó en Londres en 1970, Dente asegura que los temas abordados siguen siendo relevantes. Reflexiona sobre cómo la adaptación se ha mantenido actual, abordando las complejidades de las relaciones humanas con humor y empatía. El público encontrará en esta obra una conexión profunda con los dilemas modernos.

Abriendo Puertas a Nuevas Audiencias

El director reconoce que esta producción también busca atraer a un público más amplio. «Vincularse es un tema cotidiano que resuena en nuestras vidas y que se refleja en las plataformas modernas», afirma Dente. La obra se dirige no solo a aquellos en relaciones a largo plazo, sino también a quienes están explorando el amor en sus diversas formas.

Una Conexión Internacional

Dente menciona la adaptación de «Company» por Antonio Banderas, destacando que la producción argentina busca mantener la esencia del relato original pero con su propio enfoque estilístico. «Esta es la segunda versión en español, y estamos entusiasmados de haber adquirido los derechos para llevarla a un nuevo público», explica.

Audiciones Abiertas y Selección del Elenco

La selección del elenco fue un proceso inclusivo, donde se realizó una convocatoria abierta. Dente comparte que muchos artistas se acercaron a audicionar y el proceso permitió descubrir talentos valiosos que se suman a esta producción. La diversidad y calidad del elenco prometen una experiencia enriquecedora para el espectador.

Preparativos para Hairspray

Aparte de «Company», Dente ya tiene planes para su próximo proyecto: «Hairspray». Con Damián Betular como protagonista, se planea estrenar en mayo en el Teatro Coliseo, lo que representa otro paso significativo en su carrera artística.

Un Regreso Emocionante al Teatro

Después de varios años sin interpretar un papel en escena, Fer Dente siente una profunda conexión con el público y su carrera. «Me emociona volver a vivir esta experiencia, y el cariño recibido por la preventa es un aliciente», concluye mientras se prepara para el gran estreno.