Sector Crece 47% Anual en Dólares

En un inicio de año prometedor, los traders ya se encuentran en busca de oportunidades para maximizar sus inversiones. Examinamos dos sectores emergentes que podrían capturar tu atención: la industria aeroespacial y el sector solar.

Industria Aeroespacial: un Vuelo hacia Nuevos Horizontes

El analista Damián Di Pace destaca que, tras un 2025 lleno de cambios, la industria aeroespacial no solo tomó impulso, sino que también impulsó las carteras de los inversores. Este crecimiento se atribuye a tres factores clave: la mayor inversión en defensa, la recuperación de la aviación comercial tras la pandemia y el interés creciente en la exploración espacial.

Dentro de las acciones que se destacan, Di Pace menciona a Boeing (BA), que reportó un impresionante 17,5% de rendimiento en 2025, evidenciando la recuperación en el sector comercial y de defensa. Por su parte, RTX Corp. (RTX) sorprendió con un crecimiento del 54,5%, resultado de alianzas estratégicas y contratos significativos con gobiernos.

Opción Diversificada: Fondos Cotizados

Para aquellos que prefieren diversificar su inversión, existen opciones a través de fondos cotizados. Entre ellos se encuentran:

IShare US Air Space (ITA): 43,5% de crecimiento en 2025.

43,5% de crecimiento en 2025. ARK Space Exploration And Innovation (ARKX): 47% de rendimiento acumulado.

De acuerdo a las proyecciones, el mercado aeroespacial podría alcanzar un valor de u$s382.000 millones para 2030, lo que convierte a estos fondos en una opción atractiva y menos riesgosa para entrar en este emocionante sector.

Sector Solar: Energía Brillante en Ascenso

En cuanto a la energía solar, Di Pace asegura que se encuentra en un momento crucial. Después de un año difícil en 2024, en 2025 comenzó a recuperarse con fuerza. Este renacimiento se debe a un aumento en la electrificación, el crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial y políticas ambientales más estrictas.

A continuación algunas de las principales empresas del sector:

First Solar (FSLR): 41% de rendimiento acumulado en 2025, destacándose por su fabricación de paneles solares.

41% de rendimiento acumulado en 2025, destacándose por su fabricación de paneles solares. Solar Edge (SEDG): registró un notable 94% de crecimiento en 2025, revirtiendo la caída del 85% del año anterior.

Alternativa en Fondos Cotizados

Para quienes deseen diversificación en el ámbito sostenible, el fondo GlobalX Cleantech (CTEC) con un impresionante 50% de rendimiento en 2025, combina energías limpias, incluyendo solar, en su portafolio.

En definitiva, mientras algunas empresas brillan en el sector solar, otras pueden quedarse atrás. La proyección es clara: la inversión en estas áreas ofrece un potencial significativo para el futuro.