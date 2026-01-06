Paracaidista sufre caída y queda herido tras aterrizaje fallido

Paracaidista sufre accidente en evento festivo de Pergamino: un milagro sin heridos

En un episodio sorprendente durante una celebración en Pergamino, un paracaidista erró en su descenso y, a pesar del susto, logró evitar al público. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero él sufrió un golpe que lo llevó al hospital.

La tarde de este lunes en Pergamino se tornó intensa cuando un paracaidista experimentó un accidente durante un acto festivo en el Parque Belgrano. La tradición de hacer llegar a los Reyes Magos en paracaídas se vio interrumpida cuando el profesional, al personificar a Gaspar, calculó mal su descenso.

El impactante momento que generó tensión

La actividad, que atrae a numerosas familias de la localidad, se vio marcada por un contratiempo inesperado. El paracaidista, de 44 años, ingresó en picada y a punto estuvo de caer sobre la multitud. Sin embargo, en una maniobra rápida, logró esquivar al público, aunque su aterrizaje terminó en el pasto, lo que le provocó un traumatismo en la cadera.

Intervención rápida y atención médica

A raíz del accidente, se activaron los protocolos de seguridad, y personal médico del SAME se hizo presente rápidamente. Se formó un cordón sanitario que permitió acceder a una camilla y trasladar al paracaidista al hospital interzonal de Agudos San José, ubicado en Lincoln.

Estado de salud y recuperación

Según fuentes del establecimiento de salud, el paracaidista permanece en observación, aunque se encuentra fuera de peligro. Se están realizando estudios adicionales para descartar lesiones más graves además del traumatismo en la cadera derecha.

Próximos pasos en su atención médica

Si su estado se mantiene estable, se prevé que sea trasladado al Hospital Municipal para continuar con su proceso de recuperación.