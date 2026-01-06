Trump acusa a Maduro de imitar su baile: «Intenta copiarme»

El presidente de EE.UU. ha lanzado una sorprendente acusación contra el depuesto líder venezolano, sugiriendo que Maduro está imitando sus movimientos de baile en un intento por menospreciarlo.

Donald Trump ha hecho olas con comentarios inesperados sobre Nicolás Maduro, insinuando que el líder venezolano está tratando de emular su estilo de baile, mientras enfrenta severas acusaciones de terrorismo y narcotráfico.

Un Giro Inesperado en el Debate Político

Durante un encuentro con republicanos en Washington, Trump afirmó: “Él sube al escenario y trata de imitar mi baile un poco”. Esta observación se produce en el contexto de un aumento de tensiones entre ambas naciones, donde la danza de Maduro, al ritmo de su lema “No Guerra, Sí Paz”, ha sido interpretada como un desafío a las acciones militares de Estados Unidos.

Maduro y la Influencia de Chávez

Maduro, quien ha sido comparado frecuentemente con su mentor Hugo Chávez, ha continuado con las tradiciones de su predecesor, que a menudo acompañaba sus discursos con movimientos de baile. Sin embargo, Trump y su equipo ven estos gestos como burlas hacia la creciente presión militar estadounidense para que Maduro renuncie.

Operación Controversial

La reciente captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense ha dejado al gobierno venezolano asombrado. Este asalto, que resultó en numerosas bajas, reafirma la postura de Washington de que Maduro es un objetivo estratégico.

Acusaciones de Violencia y Crueldad

En su discurso, Trump no escatimó en adjetivos al describir a Maduro, llamándolo “un tipo violento” y alegando que “ha matado millones de personas”. Aunque estas afirmaciones pueden parecer exageradas, reflejan la narrativa de la administración actual sobre la brutalidad del régimen venezolano.

El Baile y la Política

A pesar de las críticas que Trump ha recibido por sus movimientos en los mítines, donde ha sido visto incluso bailando al son de temas como «YMCA», sus seguidores continúan celebrando estas actitudes. El presidente, al comentar sobre las opiniones de su esposa Melania sobre su estilo de danza, reveló que ella considera que no es apropiado para un líder. Sin embargo, Trump sostiene que el público responde de manera entusiasta a sus aplausos y bailes.

Entre risas, Trump aseguró que sus partidarios lo alientan a «¡Bailar, por favor!», a pesar de lo que su esposa opina.