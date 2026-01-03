sábado, enero 3, 2026
Pareja apuñala a hombre, quien sufre perforación intestinal

Escalofriante: Hombre Apunalado por su Pareja En Noche de Año Nuevo

Un brutal ataque conmociona a la comunidad: Hernán Ancai, víctima de un apuñalamiento, se recupera tras una cirugía de emergencia, mientras su pareja se encuentra prófuga de la justicia.

Hernán Ancai, un hombre de 35 años, se encuentra actualmente internado en el Hospital Regional, recuperándose de una intervención quirúrgica a la que fue sometido este viernes. El procedimiento fue necesario tras sufrir la perforación de un intestino por un apuñalamiento ocurrido el 1 de enero.

El Ataque Durante la Celebración

El trágico suceso tuvo lugar en un domicilio ubicado en la intersección de Patagonia y 12 de Octubre, mientras Ancai celebraba el Año Nuevo junto a su pareja. Según fuentes cercanas, la situación se tornó violenta durante la sobremesa, desembocando en el ataque que dejó al hombre gravemente herido.

La Huida de la Sospechosa

La presunta autora del ataque, identificada como Cristina Uribe, se dio a la fuga inmediatamente después de la agresión. Actualmente, la Brigada de Investigaciones se encuentra tras sus pasos, investigando el caso y buscando esclarecer las circunstancias del ataque.

Las autoridades han recabado testimonios de vecinos, quienes han confirmado los eventos y la violencia que se desató durante la celebración. La búsqueda de Uribe continúa, y las autoridades apelan a la colaboración de la comunidad para brindar información que ayude en su captura.

