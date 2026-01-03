Testigos relatan el fuerte olor a pólvora tras la explosión en La Guajira

Residentes del poblado costero de Poolosü en la Alta Guajira se debaten entre el miedo y la confusión tras una misteriosa explosión. La inquietud crece en medio de especulaciones sobre un posible ataque militar.

El intrigante suceso ocurrió la tarde del 18 de diciembre, cuando tres pescadores disfrutaban de un descanso bajo la sombra de una choza. Un potente estruendo resonó en el aire y el suelo pareció temblar en la costa venezolana. Intrigados y asustados, se acercaron a su refugio para encontrarlo hecho añicos. Aquel día, la tranquilidad de Poolosü se vio abruptamente alterada.

Relatos de testigos y hallazgos desconcertantes

Los pescadores, pertenecientes a la comunidad indígena wayuu, sospecharon que el sonido no era de origen natural. «Al principio creímos que era un rayo», expresó uno de ellos, quien también mencionó un fuerte olor a pólvora en el aire.

Al examinar el lugar, encontraron fragmentos metálicos e inscripciones en inglés, lo que avivó aún más las especulaciones. Los restos indican que la verdadera causa de la explosión podría ser un artefacto explosivo, aunque la situación sigue sin aclararse.

¿Un ataque estadounidense?

Las teorías sobre la explosión han llevado a varios analistas a considerar la posibilidad de una acción militar del gobierno estadounidense. Todo comenzó tras los recientes rumores del presidente Donald Trump sobre ataques dirigidos en Venezuela, donde mencionó un operativo que dejó «una gran explosión» en una zona portuaria relacionada con el narcotráfico.

Los residentes de Poolosü, que ahora sienten temor al salir a pescar, han apuntado a un contexto más amplio: su localidad se ha convertido en un punto crítico para el tráfico de drogas. Esta realidad complica aún más la situación, con grupos criminales y carteles vigilando de cerca la zona.

Reacciones políticas y militares

El presidente Nicolás Maduro evitó hacer referencia directa a la explosión, pero sí mencionó que el sistema defensivo del país está preparado. Sin embargo, su administración ha enfrentado críticas constantes por parte de la comunidad internacional y el propio Trump, quien alquiló el uso de drones para sus operaciones.

El evento también ha llevado a un despliegue militar en la región, con aviones de la Fuerza Aérea venezolana patrullando el espacio aéreo y agentes de inteligencia investigando el área. Sin embargo, muchos pobladores se sienten aún más inseguros al ver a las fuerzas militares cercanas.

Impacto local: miedo y desconfianza

Pese a las afirmaciones de las autoridades sobre el supuesto ataque por parte de fuerzas externas, los habitantes de Poolosü permanecen escépticos. «Hemos visto más interrogaciones que respuestas», comentó un pescador que estuvo presente durante el evento.

La incertidumbre en la comunidad es palpable. Un grupo de pescadores confesó haber sentido el impacto, pero no identificaron su origen. «Lo que sí sabemos es que aquí la vida se ha vuelto más tensa», expresaron, indicando su deseo de que la verdad detrás de ese estallido finalmente salga a la luz.

Conclusión de un día misterioso

Mientras la situación evoluciona, los pescadores de Poolosü siguen luchando con el eco de un suceso que ha marcado sus vidas y ha abierto un debate mucho más amplio sobre la seguridad y la soberanía en la región. La sombra de la violencia y el narcotráfico acecha la costa, mientras todos esperan claridad en medio de un panorama incierto.