Desaparece en el río de Quilmes: tres días de búsqueda tras su caída al agua

La búsqueda de un hombre de 33 años que desapareció en las aguas del Río de la Plata en Quilmes ha movilizado a diversas fuerzas de rescate desde el miércoles por la mañana. La situación es alarmante y los esfuerzos se centran en encontrar a Jonathan de Lima, conocido como "Kuki".

Los Hechos de la Tragedia

Jonathan de Lima se encontraba disfrutando de un día caluroso junto a dos amigos en un balneario de la zona, cuando, tras ingresar al agua, desapareció de la vista. El incidente ocurrió cerca del Pejerrey Club, en la intersección de Cervantes e Iriarte. A pesar de las advertencias de los guardavidas sobre las peligrosas corrientes del Río de la Plata, el hombre no logró salir.

Operativo de Búsqueda

Desde su desaparición, la Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos de Quilmes y guardavidas locales no han cesado en su labor de rescate. Las operaciones de búsqueda se han llevado a cabo tanto en la orilla como río adentro, en un intento desesperado por encontrar a Jonathan.

Desafíos Climáticos

Las condiciones climáticas han complicado los esfuerzos de localización. Según el Servicio de Hidrografía Naval, el Río de la Plata ha experimentado una crecida debido a una «sudestada», lo que podría afectar aún más las labores de los buzos y embarcaciones asignadas a la búsqueda.

Solidaridad Familiar

La familia de De Lima se encuentra angustiada y desesperada por noticias sobre su paradero. Su sobrina expresó su esperanza en las redes sociales, haciendo un llamado a cualquier persona que pudiera tener información: «Te estoy esperando para que me digas ‘Cómprame un cigarrillo, flaca, y yo te ayudo’. Tengo la fe de volver a verte. Si alguien lo ve o sabe algo, pido por favor que lo comunique.»

El Llamado a la Comunidad

El clamor de la familia y amigos de Jonathan resuena en la comunidad, y se espera que cualquier pista, por pequeña que sea, pueda ayudar en esta búsqueda. Los grupos de rescate continúan su labor de manera incansable, confiando en encontrar a «Kuki» lo antes posible.