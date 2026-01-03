Recaudación tributaria en 2025: $183,1 billones, con una caída del 1%

La recaudación impositiva de Argentina se disparó a $183.109 millones en 2025, superando las expectativas y destacando un crecimiento notable en comparación con la inflación proyectada.

Según datos recientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación totalizó $16.527 millones en diciembre, con una variación interanual del 27%. Este incremento refleja un avance significativo impulsado por los impuestos sobre el valor agregado y un aumento en las retenciones impositivas.

Factores Impulsores del Crecimiento

El crecimiento impositivo en 2025 ha sido principalmente atribuido a:

IVA Impositivo: Un aumento del 46,7% en la recaudación.

Un aumento del 46,7% en la recaudación. Ganancias: Las retenciones mayores contribuyeron a un crecimiento del 42,2%.

Las retenciones mayores contribuyeron a un crecimiento del 42,2%. Seguridad Social: La remuneración promedio en ascenso generó una recaudación del 59,5%.

Desafíos en la Recaudación

A pesar de estos resultados positivos, la recaudación se vio afectada por ingresos extraordinarios del año anterior y cambios en la política impositiva, como la disminución de aranceles en derechos de exportación.

Según ARCA, sin estos ingresos extraordinarios, el crecimiento interanual podría haber alcanzado el 50%. También se destacó la complicación de los nuevos decretos que alteran los derechos de exportación.

Rubro por Rubro: Resultados Clave de 2025

Impuesto al Valor Agregado: $61.296 millones (+42,5%).

Impuesto a las Ganancias: $37.063 millones (+42,2%).

Impuesto a Créditos y Débitos: $13.995 millones (+48,6%).

Seguridad Social: $45.633 millones (+59,5%).

Derechos de Exportación: $7.191 millones (+19,3%).

Derechos de Importación: $6.706 millones (+75,5%).

Bienes Personales: $1.975 millones (-13,7%).

Impuesto a los Combustibles: $4.846 millones (+92,2%).

Análisis de Expertos

Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), indicó que en términos reales, la recaudación tributaria nacional habría caído un 1% respecto a 2024. Sin embargo, excluyendo los impuestos vinculados al comercio exterior, se habría registrado un incremento del 4,5%.

Dentro de los impuestos con mayor caída, se destacan Bienes Personales (-34,6%) y Derechos de exportación (-16%). Por otro lado, los tributos a los combustibles y los derechos de importación experimentaron aumentos significativos.