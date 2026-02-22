Paro de controladores aéreos provoca cancelaciones de vuelos en todo el país

Los controladores aéreos de Argentina han declarado un plan de protestas que comenzará el próximo jueves, lo que generará demoras y cambios en los itinerarios de vuelo en todo el país. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ha confirmado un programa de movilizaciones que afectará a todos los aeropuertos nacionales. Esta medida se implementa tras la finalización de la conciliación obligatoria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en el marco de demandas de mejoras salariales y el cumplimiento de acuerdos laborales específicos.

Impacto de las protestas en el tráfico aéreo

Durante las horas programadas de protesta, los controladores no emitirán autorizaciones para despegues ni gestionarán planes de vuelo, lo que provocará extensas demoras y cambios en los itinerarios, impactando directamente a miles de pasajeros. Las excepciones incluyen operaciones de aeronaves sanitarias, humanitarias y oficiales, asegurando la asistencia mínima para vuelos de emergencia y tareas de búsqueda y rescate.

Cronograma detallado de las restricciones

Las medidas comenzarán el jueves 26 de febrero, con restricciones en vuelos de 15 a 18 horas. El viernes 27, la misma franja se repetirá de 19 a 22. El sábado 28, los vuelos privados y no comerciales se verán afectados de 13 a 16, y el domingo 1 de marzo, los vuelos de cabotaje enfrentan limitaciones de 9 a 12. Por último, el lunes 2, las protestas se extenderán de 5 a 8 de la mañana.

Marco legal y consideraciones de seguridad

La EANA enfatiza que la navegación aérea es un servicio esencial, según la normativa vigente. Por ello, el sindicato debía notificar las acciones con antelación, limitando la operatividad a un máximo del 45%. Las negociaciones sobre salarios siguen en curso a nivel estatal. Se aconseja a los pasajeros verificar la situación de sus vuelos a través de los canales oficiales de las aerolíneas para estar informados sobre posibles cambios.