Nuevo límite de dólares para depósitos bancarios sin justificación

El Gobierno argentino avanza con la ley de "inocencia fiscal", una estrategia destinada a estimular la economía del país y a incentivar la circulación de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) han emitido un comunicado conjunto recordando a las entidades bancarias que no están prohibidos los depósitos en efectivo, sin importar el monto que se desee ingresar.

Modificaciones Clave en el Marco Legal

La ley introduce cambios significativos en el régimen de evasión tributaria, elevando el umbral necesario para clasificar un delito y facilitando el cumplimiento fiscal a través de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa permite a los contribuyentes acceder a una declaración ya parcialmente completada, facilitando así su presentación y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Presunción de Cumplimiento Fiscal

Siguiendo el principio de inocencia fiscal, la normativa establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá presuponer el cumplimiento de los contribuyentes, a menos que se pruebe lo contrario. Esto reducirá los controles rigurosos y la persecución histórica hacia los ciudadanos.

Límites de Depósito y Requisitos Documentales

Se establece un límite de 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) —aproximadamente $13.872.000, es decir, cerca de u$s 9,769— para depósitos en efectivo sin necesidad de presentar documentación adicional sobre el origen de los fondos. Por debajo de este monto, no hay obligación de justificar los fondos.

Un Llamado a Formalizar los Ahorros

Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, alentó a los argentinos a depositar sus dólares en los bancos, sugiriendo que esta acción podría contribuir a un crecimiento económico más robusto, reducción de impuestos y un aumento en el empleo formal.

Actualizaciones en el Análisis de Riesgos

El decreto 93/2026 también orienta a los bancos y agentes financieros a reassessment sus umbrales operativos y requisitos documentales, basándose en un análisis de riesgo adecuado que considere la actividad económica de cada cliente. Cuando no se identifican inconsistencias relevantes, puede ser innecesario exigir documentación adicional.

Impacto Esperado de la Nueva Normativa

Con esta legislación, el Gobierno busca fomentar la inclusión financiera y asegurar el uso de canales formales, todo mientras se preserva la integridad del Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y más. Se espera que estos cambios no solo aceleren la formalización de los dólares en el «colchón», sino que también generen un ambiente más favorable para las inversiones y el crecimiento económico en Argentina.