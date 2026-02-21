Juez Advierte: ‘Sin Reducir Impuestos, la Reforma Laboral No Creará Empleo’

Título: Luis Juez: "La ley de modernización laboral no generará empleo inmediato"

Bajada: En la previa de una semana llena de debates en el Congreso, el senador cordobés Luis Juez se refiere a la reforma laboral y los desafíos que enfrenta el mercado laboral argentino.

Con la mirada puesta en una semana intensa en el Congreso, el senador de Córdoba, Luis Juez, afirmó que la ley de modernización laboral que llegará desde la Cámara de Diputados será debatida sin incluir el polémico artículo 44. En una entrevista con Cadena 3 Argentina, Juez subrayó que, a pesar de las expectativas, “el lunes no habrá una explosión del mercado laboral”. Según sus declaraciones, si se cumplen los plazos reglamentarios, el proyecto podría ser aprobado este viernes, lo que lo convierte en uno de los temas centrales de la agenda legislativa de la semana.

Una reforma necesaria pero limitada

El senador Juez considera que esta ley es una actualización indispensable, aunque reconoce que es insuficiente para las necesidades actuales del mercado. “No será un cambio definitivo”, aseguró, indicando que, aunque se modifica algunos convenios colectivos que datan de los años 70, se vislumbra una necesidad de nuevas transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial y la tecnología.

Empleo y regulaciones fiscales

Sobre la potencialidad de la ley para fomentar la creación de empleo, Juez fue rotundo: “Por sí sola no. Es necesario liberar a los empleadores de la pesada carga que enfrentan”. En este sentido, puso el foco en la necesidad de revisar la estructura tributaria actual. “Quien arriesga su capital para generar empleo no puede ser gravado con un 60% en impuestos y cargas. Si los gobernadores no comprenden que necesitan reducir la presión impositiva, el camino será complicado”, advirtió.

Alternativas para Córdoba

El senador criticó específicamente la situación en Córdoba, señalando que la provincia tiene una de las tasas más altas de impuestos sobre Ingresos Brutos del país. “Un empleo con características similares que se origina en Córdoba resulta más costoso que en Santa Fe”, explicó. En este contexto, subrayó la necesidad de una administración más eficiente del gasto público. “Es mucho más efectivo gestionar con eficacia y evitar gastos innecesarios que esperar que una ley por sí sola genere empleos”, afirmó en un momento de tensión durante la entrevista.

Un llamado al cambio estructural

Para Juez, la clase política debe afrontar cambios estructurales si realmente pretende impulsar el mercado laboral. “El mundo se ha vuelto sumamente competitivo. Argentina necesita adaptarse, pero los primeros en tener que hacer un esfuerzo son los políticos”, enfatizó, promoviendo la idea de una transformación integral en la forma de gobernar y administrar el país.