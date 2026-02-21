Inflación en alimentos y bebidas aumenta por sexta semana, pero a un ritmo más lento

Un reciente informe privado revela un incremento en la inflación de alimentos y bebidas durante la tercera semana de febrero, desafiando las expectativas económicas del país.

Detalles del Informe

Según la consultora Labour, Capital & Growth (LCG), el aumento en alimentos y bebidas fue del 0,5%. Este informe señala que, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio escaló 1 punto porcentual, alcanzando un 3,4%.

Para cumplir con el Presupuesto de 2026, sería necesario mantener una inflación mensual de 0,6%, lo que plantea un desafío considerable para la economía argentina.

Métodos de Recolección de Datos

El estudio utiliza técnicas de recolección de datos en línea, con un análisis realizado cada miércoles que evalúa los precios de cerca de ocho mil productos en cinco supermercados diferentes.

Aumento en los Precios de los Productos

Entre los productos que más aumentaron, la carne lidera con un incremento del 1,9%. Otros rubros destacados incluyen:

Verduras: aumento del 1,4%

aumento del 1,4% Aceites: incremento del 0,5%

incremento del 0,5% Comidas para llevar: aumento del 0,3%

aumento del 0,3% Productos de panificación, cereales y pastas: incremento del 0,2%

Rubros con Caídas en Sus Precios

Sin embargo, también hubo rubros que experimentaron descensos, siendo el más significativo azúcar, miel, dulces y cacao con una caída del 1,2%. Además, frutas y bebidas e infusiones para el hogar cayeron un 0,9%, mientras que productos lácteos y huevos sufrieron una baja del 0,8%.

Notablemente, el rubro de condimentos y otros productos alimenticios mantuvo sus precios sin cambios esta semana.

Inflación Mayorista según el INDEC

El INDEC reportó un aumento del 1,7% en los precios mayoristas durante enero, con un acumulado interanual del 26,4%. Este crecimiento en los precios es el resultado de una subida del 1,7% en productos nacionales y un 1,5% en productos importados.

Incidencia de Productos en el Índice de Precios

Entre los productos que mayor impacto tuvieron en el índice de precios al por mayor se encuentran:

Productos agropecuarios: 0,49%

0,49% Alimentos y bebidas: 0,29%

0,29% Productos refinados del petróleo: 0,14%

Este panorama inflacionario plantea importantes interrogantes sobre la estabilidad económica futura y las decisiones de consumo de la población argentina.