Lo que Sucedió y la Posible Nueva Fecha

La NASA enfrenta un nuevo obstáculo en la esperada misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la Luna tras 50 años. El retraso podría extenderse hasta abril debido a un problema técnico con el cohete que llevará el microsatélite argentino ATENEA.

Problemas Técnicos Frenan el Vuelo Espacial

Un fallo en el flujo de helio del cohete ha obligado a la NASA a postergar su lanzamiento, inicialmente programado para el 6 de marzo. Este contratiempo es crucial, ya que el helio es necesario para la purga de los motores y la pressurización del combustible.

Detalles del Contratiempo

Esta situación se suma a las dificultades previas relacionadas con fugas de hidrógeno que también retrasaron ensayos del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). Jared Isaacman, administrador de la NASA, comentó sobre posibles fallas en los componentes del cohete, y confirmó que las soluciones requerirán llevar el vehículo de regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy.

Nueva Cronología de la Misión

Oficialmente, las nuevas fechas de lanzamiento no se han definido, pero se espera que las primeras oportunidades se den a inicios o finales de abril. Isaacman expresó su comprensión por la decepción generada y reafirmó el compromiso del equipo de la NASA para hacer realidad esta misión histórica.

Importancia del Microsatélite Argentino ATENEA

ATENEA, que pesa solo 13 kilos y tiene el tamaño de un microondas, es crucial para la misión. Este microsatélite, en su breve órbita de 20 horas, recopilará datos sobre radiación y validará enlaces de comunicación en espacios profundos, convirtiéndose en parte de un esfuerzo internacional en la exploración espacial.

La Expectativa Argentina

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) apoyó el proyecto y destacó la relevancia de que ATENEA alcance los 75.000 km de distancia, estableciendo un nuevo hito para Argentina en la exploración del espacio.

Mirando Hacia el Futuro

A medida que la NASA trabaja para resolver los problemas técnicos, el mundo observa con entusiasmo el avance del programa Artemis, que busca no solo regresar a la Luna, sino también llevar a cabo misiones tripuladas hacia Marte en el futuro.