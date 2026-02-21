Fábrica paralizada: millones de litros de solvente y el lamento del vecindario

La emblemática fábrica Fate, ubicada en Virreyes, San Fernando, enfrenta un oscuro presente tras su cierre por tiempo indefinido. La situación ha llevado a trabajadores y familias a expresar su rechazo y a reclamar la reapertura de esta industria que fue el corazón del sector neumático argentino.

Después de años de gloria, la planta de Fate, que solía emplear a más de mil operarios, se encuentra cerrada desde hace cuatro días. Hoy, opera a menos de la mitad de su capacidad.

Un grupo de trabajadores afilados al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) mantiene una vigilia en su ingreso principal, exigiendo que sus puestos de trabajo sean salvaguardados.

Un Cierre Sorprendente y Desafiante

La decisión de cerrar la planta llegó repentinamente, justo durante un período de parada técnica anual. A pesar de que la empresa afirmó que no habría despidos, los 920 trabajadores comenzaron a recibir telegramas de desvinculación, dejando en evidencia un descontento generalizado.

La Voz de los Trabajadores

Alejandro Assumma, un operario con 21 años en la planta, se encuentra entre los que permanecen en el acampe en protesta. “Nos encontramos con cadenas en la puerta, un claro indicativo de la situación actual”, expresó, enfatizando que la lucha apenas comienza.

Conflictos Gremiales y Descontento Económico

Bajo el liderazgo de Alejandro Crespo, el Sutna es un firme opositor a la administración actual. Recientemente, Crespo destacó que los trabajadores llevan 14 meses sin aumentos salariales, lo que ha generado un profundo malestar. Los trabajadores de Fate mencionan que los sueldos oscilan entre $1,200,000 y $1,600,000, lo que no asegura estabilidad económica en un entorno de alta inflación.

Un Futuro Incierto para la Industria Neumática

Fundada en 1940, Fate registró un crecimiento significativo en sus primeros años y llegó a ser un líder indiscutible en la producción de neumáticos en Argentina. Sin embargo, la era de cambios comerciales y apertura de mercados ha impactado fuertemente en su operatividad.

Un Cierre como Estrategia

Desde el gobierno de Javier Milei, se interpretó el cierre como parte de una maniobra para desestabilizar su gestión. El presidente se refirió irónicamente a la situación, lo que incrementó la polémica y las sospechas acerca de las intenciones de la empresa.

Un Apoyo Colectivo en Medio de la Crisis

La vigilia en Fate ha atraído la atención de varias organizaciones. Hasta ahora, unas 70 personas han participado en las manifestaciones, evidenciando un respaldo solidario que trasciende los límites del conflicto laboral.

Seguridad y Vigilancia del Predio

En medio de esta tensión, los trabajadores han señalado la ausencia de suficientes medidas de seguridad en un entorno que alberga productos químicos peligrosos. Se sienten responsables no solo de la planta, sino también de la seguridad de la comunidad circundante.

Una Historia de Altibajos

El legado de Fate se ve marcado por su capacidad de adaptación a los cambios y crisis del contexto económico argentino. Sin embargo, ante la situación actual, queda en duda si la planta volverá a ser el pilar industrial que alguna vez fue.

El futuro de Fate y sus trabajadores es incierto, pero la lucha por la reivindicación de sus derechos apenas comienza.