Alcanza el mínimo nivel desde octubre

La reciente baja en el dólar oficial trae consigo un aire de esperanza en el panorama económico argentino, ya que las expectativas de estabilidad se intensifican.

El dólar oficial finalizó la semana a $1.395 en el Banco Nación, mostrando una caída significativa de $15 respecto al cierre anterior (-1,2%). Este descenso, que rompe la barrera de los $1.400, es el más bajo desde octubre pasado, lo que señala un cambio favorable en el ánimo del mercado.

Situación del Mercado Cambiario

En el ámbito mayorista, la divisa concluyó a $1.375,97, cayendo $15,01 (-1,08%) en un día. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se sitúa en $1.448,73 (+0,1%), mientras que el MEP llega a $1.405,64 (-0,2%). En el mercado informal, el blue se encuentra en $1.430.

Causas de la Calma Cambiaria

Esta estabilidad no es obra del azar; detrás del dólar tranquilo hay una combinación de factores: un aumento en la oferta de divisas, compras sistemáticas del Banco Central y un Tesoro que, a su vez, absorbe pesos mediante licitaciones que superan el 100% de rollover. Esta dinámica permite que el dólar se consolide como un ancla nominal en un escenario más amplio donde las tasas y la liquidez en pesos ordenan las expectativas del mercado.

Reservas en alza

El Banco Central ha completado más de 30 ruedas de compras consecutivas, acumulando más de USD 2.100 millones desde enero. Según GMA Capital, esta racha compradora es una de las más sobresalientes en la última década, sugiriendo que el país está bien posicionado para enfrentar futuros desafíos económicos.

Análisis del Carry Trade

En este entorno, el carry trade está ganando popularidad. Con un dólar estable y altos rendimientos en pesos, los retornos medidos en moneda extranjera se vuelven atractivos. Sin embargo, la sostenibilidad de esta situación es crucial. Mientras que el dólar se mantenga estable y la demanda de activos en pesos se sostenga, este esquema seguirá funcionando. Un desajuste en cualquiera de estos elementos podría alterar el equilibrio actual.

Tesoro y BCRA: Un Trabajo Conjunto

La colaboración entre el Tesoro y el Banco Central es clave. El BCRA compra dólares en el mercado y el Tesoro se los adquiere utilizando pesos «absorbidos», lo que minimiza el impacto monetario del proceso. Este enfoque también ayuda a controlar la inflación y a estabilizar el tipo de cambio.

Inflación y sus Desafíos

A pesar de los avances en el mercado cambiario, la inflación es un obstáculo persistente. En enero, la inflación se ubicó en 2,9%, lo que indica que la convergencia hacia un equilibrio estable será un proceso complejo. GMA Capital advierte que si los precios continúan subiendo mientras el dólar se mantiene estable, puede haber repercusiones negativas para la competitividad externa.

Riesgos Potenciales en el Horizonte

El riesgo no se concentra únicamente en el dólar, sino también en la dinámica interna de pesos. Mientras la liquidez del sistema se vuelva más ajustada, se incrementarán las posibilidades de inestabilidad. La sostenibilidad de la actual trayectoria económica dependerá de factores como la acumulación de reservas y la disciplina fiscal.