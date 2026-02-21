Florencia Carignano respalda el incidente de los cables en Diputados y desafía a La Libertad Avanza: ‘Lo haría de nuevo’

Las declaraciones de la diputada del peronismo, Florencia Carignano, han causado controversia tras un incidente en la Cámara de Diputados durante la discusión sobre la reforma laboral. Su firme postura en defensa de los derechos laborales despierta apoyo y críticas.

La legisladora se encuentra en el centro de la atención luego de que La Libertad Avanza solicitara su expulsión, tras su protesta física que involucró el corte de cables de grabadoras de taquígrafos durante la sesión. Carignano no se mostró arrepentida: «Lo volvería a hacer«, afirmó en sus declaraciones a Radio 10.

Un llamado a la defensa de los derechos laborales

En sus intervenciones, la diputada enfatizó su compromiso con la defensa de los trabajadores: «Debo proteger leyes que han construido este país«, y criticó a quienes se escandalizan por su accionar, afirmando que están ignorando problemas más graves. «La gente se molesta por trivialidades mientras les están robando su dignidad y tiempo libre», argumentó.

Críticas a la dinámica del debate legislativo

Carignano continuó describiendo un ambiente de irregularidades en el recinto, alegando que su voz fue relegada durante la discusión y que el ritmo acelerado buscaba evitar un análisis profundo de la reforma laboral. «Todo es tan vergonzoso que evitan el debate», apuntó, destacando la necesidad de una discusión más transparente y justa.

Acusaciones hacia sus colegas

La diputada no dudó en señalar a figuras como Martín Menem y Lilia Lemoine, acusándolos de intentar desvirtuar la discusión al concentrarse en confrontaciones menores. «Son personas puestas ahí para desviar la atención, no para mejorar la vida de los argentinos», subrayó Carignano, mientras aseveró que la reforma laboral en debate «arrasaría con los derechos de todos los trabajadores».

Un llamado a la conciencia social

En un tono alarmante, Carignano advirtió sobre las repercusiones que podría tener la reforma: «La gente no se da cuenta de lo que se están jugando. La falta de conciencia podría llevar a la desfinanciación total del sistema jubilatorio. Cuando eso ocurra, será demasiado tarde para reaccionar», afirmó, instando a la población a reflexionar sobre las implicaciones de sus decisiones en el ámbito político y social.