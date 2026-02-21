Se desvanecen 21,000 empresas privadas que generaban empleo

La crisis económica se agudiza en Argentina, donde más de 21.000 empresas han cerrado sus puertas en solo dos años, afectando significativamente el mercado laboral y la actividad empresarial en el país.

Un reciente informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la consultora Politikón Chaco revela que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se registró una pérdida de 21.339 empresas privadas. Este dato supone un retroceso del 3,9% en el total de empresas a nivel nacional.

Provincias en Crisis: Las Más Afectadas

La Rioja se posiciona como la provincia más afectada, con una alarmante caída del 12,6% en su número de empresas. Le siguen Catamarca con un descenso del 11,3% y Chaco, que también experimentó una baja significativa del 10,5%.

Neuquén: Una Luz en la Oscuridad

A pesar del panorama desolador, Neuquén reportó un crecimiento de 159 empresas, lo que representa un aumento del 1,8%. Este incremento se deben al auge de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, un sector que sigue siendo vital para la economía de la provincia.

Otras Provincias en Descenso

Además de las provincias citadas, otras regiones también han sufrido pérdidas importantes. Tierra del Fuego vio una caída del 9,9%, Corrientes del 9,5%, y Misiones del 8,6%. Córdoba, Chubut y Santa Cruz también enfrentan cifras negativas, con descensos de 7,5%, 5,4% y 4,9% respectivamente.

El Impacto en el Empleo

Santa Cruz lidera en pérdidas de empleo, con una baja del 16,2%, seguido por La Rioja (-13,7%) y Formosa (-11%). Por otro lado, Neuquén destaca con un aumento del 3,5% en la cantidad de empleos registrados, mientras que Río Negro muestra una leve mejora del 0,5%.

Buenos Aires: El Epicentro de los Cierres

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires ha sido la más afectada, con un cierre de 5.428 empresas. Le siguen Córdoba, con 3.684 cierres, y Santa Fe, que perdió 2.309 empresas. Estas provincias son fundamentales en la estructura agroindustrial del país.