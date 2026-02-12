Pasajes de ómnibus con protección para tu equipaje

La plataforma de venta de pasajes de ómnibus, Plataforma10, lanza una innovadora cobertura de viaje gratuita, disponible automáticamente al comprar pasajes a través de su aplicación móvil.

Plataforma10 se posiciona como la primera empresa en Argentina en ofrecer una cobertura de viaje sin costo adicional, mejorando así la experiencia de los viajeros. Este nuevo servicio se activa al realizar la compra de pasajes nacionales, reafirmando el compromiso de la compañía con una experiencia digital integral.

Detalles de la Cobertura de Viaje

La cobertura incluye, entre otros beneficios, la cancelación del viaje por causas justificadas, así como protección ante la pérdida, robo o rotura de equipaje despachado. Todo esto se activa de manera automática para pasajes comprados a través de la app, sin necesidad de pasos adicionales por parte del usuario.

¿Qué Cubre la Nueva Cobertura?

Este servicio ampara varios aspectos como:

Cancelación del viaje en caso de fallecimiento , accidentes o enfermedades graves , además de citaciones judiciales o daños severos en el hogar o negocio.

del viaje en caso de , o , además de citaciones judiciales o daños severos en el hogar o negocio. Reembolso por rotura de equipaje despachado, al presentar los comprobantes necesarios.

por rotura de equipaje despachado, al presentar los comprobantes necesarios. Compensación por pérdida o robo de equipaje, luego de realizar el reclamo correspondiente ante la empresa de transporte.

por pérdida o robo de equipaje, luego de realizar el reclamo correspondiente ante la empresa de transporte. La cobertura cuenta con un máximo de $50.000.

Compromiso con la Innovación y la Seguridad

Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10, destaca que esta nueva iniciativa es un avance significativo hacia la creación de una plataforma de viajes más completa. «Buscamos ofrecer a nuestros usuarios un servicio que minimice la incertidumbre y enriquezca su experiencia», expresó.

Con esta propuesta, Plataforma10 no solo refuerza su compromiso con la seguridad de los pasajeros, sino que también se establece como un líder en innovación dentro del sector de transporte terrestre, ofreciendo soluciones que integran los valores del **travel insurance** en un entorno de compra completamente digital.