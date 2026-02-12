El FMI concluye su misión en Argentina: Optimismo gubernamental a pesar del incumplimiento de reservas

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional concluyó su visita a Buenos Aires con un balance positivo, dejando entrever la posibilidad de acceder a 1.000 millones de dólares tras una minuciosa revisión del programa.

Después de intensas discusiones en la capital argentina, la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se trasladó a Washington. Tanto el Ministerio de Economía como voceros del organismo han manifestado que se han logrado «buenos avances» en las negociaciones, generando expectativas sobre la aprobación de los proyectos económicos, a pesar de un incumplimiento en las metas de reservas.

Responsables del FMI informaron: “La misión, liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se lograron avances significativos en las conversaciones, que se prolongarán en los próximos días”.

Durante su semana de trabajo, el equipo del FMI mantuvo encuentros tanto con los altos funcionarios del Ministerio de Economía como del Banco Central. Además, se comunicaron con sindicalistas y miembros de la oposición, aunque algunos rechazaron participar en las reuniones.

Expectativas en el Ministerio de Economía

“Todo va a salir bien”, expresó un integrante del equipo económico dirigido por Luis Caputo al ser consultado por la prensa sobre los encuentros con los representantes del FMI. Este comentario refleja la esperanza de que se logren satisfacer dos de las tres metas exigidas, cumpliendo con los compromisos fiscales y monetarios, aunque quedado en deuda en la acumulación de reservas.

Este optimismo llega en un momento de creciente tensión, marcado por la reciente publicación de un índice de inflación de enero del 2,9%. Este informe ha suscitado controversias debido a una nueva metodología para calcular el índice de precios, ajustada a una canasta más actual. El FMI ha recomendado este tipo de revisión en varias ocasiones en sus informes, lo que podría convertirse en un punto focal en las futuras discusiones y el informe de misión.