Reforma laboral: Fondo del INCAA se mantiene hasta 2028 y el sector audiovisual permanece en alerta

El Senado aprueba media sanción a la reforma laboral, pero el sector audiovisual se manifiesta en contra

En la madrugada de este jueves, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei dio un paso importante al obtener media sanción en el Senado, generando un intenso rechazo en el ámbito audiovisual.

Cambios clave en la reforma laboral

La ley de «Modernización laboral» sufrió modificaciones significativas antes de su aprobación. Uno de los principales cambios fue la postergación hasta el 1 de enero de 2028 de la derogación de las asignaciones específicas que benefician al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), lo cual generó inquietud en la comunidad del cine.

Implicaciones para el sector cinematográfico

Originalmente, el proyecto contemplaba la eliminación inmediata de las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, compuesto por un porcentaje de la venta de entradas, la comercialización de DVDs y una porción de lo recaudado por Enacom. Sin embargo, tras las modificaciones, la derogación de estas fuentes se haría efectiva en dos años, siempre que la reforma reciba la aprobación final.

Desde el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) expresaron su firme rechazo a los artículos 210 y 211 que, según afirman, ponen en peligro la sostenibilidad de la industria cinematográfica en Argentina.

Protesta en defensa del INCAA

En respuesta a estos cambios, la comunidad audiovisual se congregó frente al Cine Gaumont, cerca del Congreso, para manifestarse en contra de la reforma. Convocaron a una audiencia en la Cámara de Diputados, donde leyeron un documento en el que figuras destacadas del cine, como Juan José Campanella y Oscar Martínez, abogaron por la defensa del INCAA.

Una industria en riesgo

El director Bruno Stagnaro advirtió que la aprobación de los artículos amenazaría directamente la supervivencia del cine argentino. La productora Vanessa Ragone señaló que el futuro de la actividad se encuentra en una «cuerda floja», donde el sector cinematográfico podría verse obligado a luchar constantemente por su financiamiento.

Análisis de la situación

Según Daniel Pensa, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, existe un tiempo valioso hasta fines de 2027 para negociar una nueva ley que fortalezca la producción audiovisual, ya que el actual sistema de financiamiento resulta insuficiente para el volumen de producción creciente.

El impacto más allá del cine

El potencial desfinanciamiento del INCAA podría tener repercusiones económicas considerables, extendiéndose a otros sectores relacionados con la industria audiovisual. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada diez millones de pesos invertidos en el cine generan casi el doble en otros ámbitos como la construcción y el transporte.

Una batalla continua en el Congreso

A pesar de haber conseguido una prórroga en la derogación de las asignaciones específicas del INCAA, la comunidad audiovisual insiste en la necesidad de eliminar completamente los controvertidos artículos. Esta lucha se trasladará nuevamente a la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores tomen decisiones que puedan definir el futuro del cine en el país.

Las voces del sector continúan resonando, afirmando que el desfinanciamiento no solo atenta contra los creadores, sino también contra la identidad cultural del país.