Empresarios intentaron sobornar a sindicalista para frenar el inicio de clases

Escándalo en Chubut: Empresarios Intentan Sobornar a Sindicalista para Frenar el Inicio de Clases

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut ha comenzado una investigación tras la denuncia de un sindicalista que reveló intentos de soborno por parte de empresarios y exfuncionarios kirchneristas para interrumpir el ciclo escolar.

José Severiche, secretario general de ATE Seccional Trelew, denunció un intento de soborno durante una reunión con empresarios locales. El objetivo: obstruir el inicio de las clases en la provincia, un tema más que sensible en un contexto marcado por huelgas docentes prolongadas.

Detalles de la Denuncia de Severiche

En su declaración, Severiche reveló que recibió un contacto de Ricardo Traversini, empresario local con un historial de evasión fiscal, quien le informó que su superior, Gonzalo Carpintero, deseaba reunirse con él. En este encuentro, logró captar la inquietante propuesta.

El Soborno y la Petición

En la oficina compartida con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto, se le habría solicitado a Severiche que generara «desorden» entre los gremios para evitar el comienzo de las clases el 23 de febrero. La presión era clara: “Tenía que generar el conflicto antes del 23, de lo contrario no serviría”, indicó el sindicalista en su declaración.

Motivaciones Detrás del Intento de Soborno

Severiche expuso que Carpintero le prometió una «retribución económica» y futuras negociaciones salariales si accedía a sus demandas. “Carlpintero sabe que tengo problemas económicos”, explicó, clarificando la manipulación detrás de la oferta.

El Pasado Controversial de Carpintero

Carpintero tiene un largo historial en la política provincial, con vínculos al peronismo. Con una carrera que abarca varios cargos ministeriales, su trayectoria culminó en una condena por corrupción, tras revelarse un considerable aumento de su patrimonio y el cobro de sobornos en casos conocidos como “Embrujo” y “Revelación”.

Avance de la Investigación

La fiscal Julieta Gamarra ha comenzado a actuar de inmediato, ratificando la denuncia y ordenando la recolección de evidencias, incluyendo registros fílmicos. Se realizaron allanamientos en particular y en la empresa donde se llevó a cabo la reunión, resultando en la incautación de teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Posición del Gobierno Provincial

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó que el Gobierno provincial se presentará como querellante en este caso, tras consultar al gobernador Ignacio Torres. Esta medida subraya la gravedad de la situación.

Estado Actual del Caso