Descubre cómo acceder a más de 1.000 cursos y becas gratuitas de Santander

La plataforma de formación del Banco Santander se lanza a la conquista del aprendizaje accesible, con múltiples opciones que buscan potenciar la empleabilidad y el desarrollo profesional.

Santander Open Academy, la innovadora plataforma educativa del Banco Santander, ahora brinda acceso a más de 1.000 cursos y becas gratuitas, disponibles para cualquier persona interesada en ampliar su formación.

Acceso a la educación y empleabilidad

Con la firme intención de democratizar la educación, esta iniciativa busca:

Ampliar el acceso a programas educativos.

Fortalecer las oportunidades de empleo.

Acompañar el desarrollo profesional a través de alianzas con universidades e instituciones de renombre mundial.

Las modalidades de estudio abarcan tanto opciones en línea como presenciales, permitiendo a los participantes elegir el formato que mejor se ajuste a sus necesidades y estilos de vida.

Programas destacados para el desarrollo profesional

Entre los programas únicos se encuentra el USA Summer Experience – Penn 2026. Este curso intensivo de tres semanas en la Universidad de Pensilvania ofrece formación en inglés, actividades culturales y cobertura de gastos básicos.

Otra opción a resaltar es el British Council English Online 2026, que otorgará 10.000 plazas para aprender inglés completamente online, adaptando el ritmo de los estudios a las capacidades de los usuarios.

Cursos internacionales y formación práctica

La iniciativa Skills for Work – Full Access Coursera permite un acceso completo durante un año al catálogo corporativo de Coursera, con rutas de aprendizaje en áreas esenciales como inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

Además, se ofrecen cursos orientados a habilidades prácticas, como Excel, marketing digital, publicidad en redes sociales, e-commerce, y prompting en inteligencia artificial, diseñados para no programadores.

Educación financiera para todos

El Programa de Educación Financiera de Santander incluye tanto actividades presenciales como contenidos digitales, con el objetivo de fomentar hábitos de ahorro, planificación de gastos y un uso responsable de productos financieros.

Este programa apunta a fortalecer la estabilidad económica, facilitar la inclusión digital y prevenir el fraude, y está abierto a jóvenes y adultos mayores sin ningún costo.

Un compromiso con el aprendizaje continuo

Con más de 28 años de trayectoria en educación, Santander reafirma su compromiso con la formación como motor de cambio social. La plataforma Open Academy conecta talento, conocimiento y oportunidades, ofreciendo una de las capacitaciones gratuitas más amplias a nivel mundial.

La compañía se compromete a seguir ampliando su oferta de becas y cursos, consolidando su misión de promover el aprendizaje continuo y la empleabilidad, y brindando una oportunidad única para aprovechar el verano y avanzar en el desarrollo personal y profesional.