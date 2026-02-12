Pichetto critica a Bullrich por la falta de presupuesto para reformar el sistema penal juvenil

El debate sobre la reforma del régimen penal juvenil cobra fuerza en Argentina. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó a favor de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero advirtió sobre las insuficientes inversiones gubernamentales en áreas clave.

A favor de la reforma, pero con reservas

Pichetto, durante su intervención, se comprometió a apoyar el proyecto de ley, haciendo referencia a un debate que se remonta a la década de los 90, impulsado inicialmente por el expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Sin embargo, no escatimó en críticas a la actual administración, señalando que la propuesta carece de un respaldo sólido en infraestructura y educación.

El impacto de la violencia juvenil

El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, revivió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil. Según Pichetto, la reforma presentada por el oficialismo es una respuesta superficial a problemas más profundos en una sociedad que ha visto disminuir el valor de la educación y la familia como espacios de contención.

Inversión insuficiente

El legislador argumentó que la partida presupuestaria asignada por el Gobierno, de $23 mil millones, es “insignificante” y no alcanzará para implementar adecuadamente las reformas necesarias. “¿Qué puede lograr esta suma para construir instalaciones o programas educativos que realmente rehabiliten a los jóvenes infractores?”, cuestionó.

Críticas a la politización del tema

Sin mencionar a Patricia Bullrich directamente, Pichetto insinuó que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad ha sido utilizada para mejorar la imagen de algunos sectores políticos en lugar de realmente abordar las causas de la delincuencia juvenil. «Se busca un efecto mediático, pero se ignoran las verdaderas necesidades de inversión en el sistema», afirmó.

Propuesta de condiciones previas

Por último, Pichetto sugirió incluir en el proyecto una cláusula que limite la aplicación de la nueva legislación a aquellos distritos que puedan garantizar condiciones adecuadas, incluyendo la construcción de centros especializados para jóvenes en conflicto con la ley.

Un viejo debate con nuevos desafíos

A pesar de su apoyo a la baja de la punibilidad a 14 años, Pichetto enfatizó que sin recursos comprometidos por el Gobierno, la ley carecería de efectividad. “No servirá de nada bajar la edad si no hay planes claros de inversión y reinserción”, concluyó, subrayando la necesidad de un enfoque integral para enfrentar los retos que enfrenta la juventud argentina.