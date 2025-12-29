Pastoral Social de Córdoba insta a un debate más reflexivo sobre el Código de Convivencia

La Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba hace un llamado urgente al debate sobre las modificaciones al Código de Convivencia que se están por tratar en la Legislatura provincial.

En un comunicado titulado “Por un Código de Convivencia donde haya lugar para todos”, la Pastoral Social expresó su inquietud acerca de las recientes propuestas de modificación. Sostienen que la modalidad de tratamiento es inapropiada para una cuestión que afecta a miles de personas.

Un debate apresurado

“El apuro con que se ha planteado este debate no se corresponde con la gravedad de la problemática”, señala el documento. Se cuestiona la justificación de discutir reformas en un contexto complicado, donde el cierre del año agrava el desgaste social y económico.

La importancia de la participación

La Pastoral enfatiza la necesidad de crear “espacios reales de escucha” que incluyan a todos los sectores involucrados. Esto con el fin de hallar soluciones ante las controversias generadas por propuestas que buscan modificar la legislación actual.

Cuidados y limpiavidrios: una subsistencia en riesgo

El comunicado se centra en las circunstancias que afectan a quienes trabajan como cuidacoches y limpiavidrios, así como en la figura legal del “merodeo”, la cual ha sido objeto de críticas. A pesar de reconocer que existen abusos y delitos, se destaca que para muchas personas estas actividades son su única vía de sustento.

Desafíos sociales y laborales

La Pastoral Social propone reflexionar sobre cuestiones laborales como la capacitación, la reinserción de exconvictos, el tratamiento de adicciones y la falta de vivienda. También advierte sobre el peligro de alimentar un clima de resentimiento social en caso de detenciones arbitrarias o criminalización de quienes se trasladan en moto para trabajar.

¿Soluciones efectivas o acciones superficiales?

El texto cuestiona la efectividad de las sanciones punitivas para abordar problemas estructurales y se interroga si las medidas propuestas buscan realmente solucionar los conflictos o solo “tapar el problema”.

Reflexión del arzobispo

En su declaración, la Pastoral menciona una reflexión del arzobispo Ángel Rossi, quien, al presentar el libro Nadie se salva solo, evocó el “muro de la vergüenza” que presenció el papa Juan Pablo II en Santo Domingo. “No se trata de esconder la pobreza, sino de generar trabajo registrado, promover la inclusión y brindar oportunidades reales”, sostiene Rossi.

Un llamado al diálogo colectivo

Finalmente, la Pastoral concluye que “la complejidad de estas problemáticas no admite soluciones mágicas”, instando a todos a construir colectivamente un espacio donde el diálogo sea el elemento fundamental.