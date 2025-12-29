Howard Johnson abrirá su décimo hotel en Córdoba

El Grupo Hotelero Albamonte ha revelado emocionantes planes para la apertura de un hotel Howard Johnson en Bell Ville, prometiendo elevar la oferta turística de la región.

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) ha hecho oficial la llegada de un nuevo hotel Howard Johnson en la provincia de Córdoba, específicamente en la ciudad de Bell Ville. Este importante anuncio marca la expansión de una de las cadenas hoteleras más reconocidas a nivel mundial en esta zona del sudeste cordobés.

Un Acuerdo que Aporta Valor Local

La firma de este nuevo contrato de sublicencia permitirá la operación del hotel bajo los estrictos estándares de calidad de la reconocida marca internacional. El acuerdo fue establecido junto a un grupo de inversores locales, resaltando el compromiso de la comunidad empresarial con el crecimiento turístico.

Detalles del Nuevo Hotel

El hotel se ubicará en la avenida Eduardo C. Angeloz y Ruta Provincial 3, ofreciendo a sus futuros huéspedes un espacio de hospedaje cómodo y acogedor. Con habitaciones amplias, un restaurante, spa, piscina, sala de reuniones y salones para eventos, promete cumplir con todas las expectativas bajo los estándares exigidos por la marca.

Un Proyecto en Expansión

El proyecto prevé un total de 80 habitaciones. En una primera etapa, se implementarán 50 habitaciones, con una segunda fase que añadirá otras 30 habitaciones. El desarrollo se llevará a cabo en un predio de 4.000 m², mientras que las obras están proyectadas para completarse en aproximadamente 30 meses.

Crecimiento del Turismo en Córdoba

Alberto Albamonte, presidente de GHA, destacó que este nuevo hotel hará de Córdoba la segunda provincia con más hoteles de la cadena en Argentina, siendo Bell Ville el hotel número 10 en la región, atrayendo tanto a empresas como a turistas.

Los inversores del hotel también expresaron su entusiasmo, afirmando que “la llegada de una marca internacional a esta zona nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector turístico y corporativo”.

Bell Ville: Capital Nacional de la Pelota de Fútbol

Bell Ville, ubicada en el sudeste de Córdoba, es conocida como la “Capital Nacional de la Pelota de Fútbol”, famosa por su legado en la producción de pelotas. La ciudad es la cuna de importantes fábricas dedicadas a la elaboración de balones de alta calidad, lo que resalta su importancia en la tradición deportiva argentina.

Siete Hoteles Howard Johnson en Córdoba

Con la llegada de este nuevo establecimiento, la provincia contará ya con nueve hoteles de esta reconocida marca, fortaleciendo la oferta turística en varios puntos estratégicos:

– Howard Johnson Hotel & Suites La Cañada (Córdoba Capital)

– Howard Johnson Hotel & Casino Sierras (Alta Gracia)

– Howard Johnson Río Cuarto Hotel & Casino

– Howard Johnson Villa María Casino

– Howard Johnson Villa General Belgrano

– Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz

– Howard Johnson Piedras Moras Hotel & Casino

– Howard Johnson Hotel & Casino Río Ceballos

– Howard Johnson Hotel Resort & Convention Center San Francisco