Camionero vandaliza piedra en el Parque Nacional Nahuel Huapi y se graba preguntando: ‘¿Te molesta a vos?’

Camionero Captado Vandalizando en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Un conductor indignado filmó a un camionero mientras graffiteaba rocas en plena ruta nacional, generando un nuevo episodio de vandalismo en una de las áreas protegidas más icónicas del país.

El incidente tuvo lugar en la ruta que atraviesa el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde un camionero fue sorprendido dejando su marca con aerosol rojo en las rocas. Este acto ha desatado una ola de críticas y acciones legales por parte de las autoridades, resaltando la importancia de cuidar el patrimonio natural.

Un Vandalismo Visible en el Corazón de la Naturaleza

El viernes pasado, un viajero que pasaba por el sector del río Limay, en Valle Encantado, notó cómo el camionero escribía en una roca al costado de la ruta. En un video, se puede ver al conductor enfrentando al vandalismo, preguntando: “¿Por qué haces eso? No se puede”. La respuesta del camionero fue desafiante, recolectando una piedra del suelo en señal de amenaza.

Incidente Comparado con Actos Anteriores

Este caso recuerda al escándalo de julio en Mendoza, donde turistas fueron filmados grafiteando piedras en la zona del dique Potrerillos. La indignación por estos actos no se ha desvanecido, empujando a las autoridades a actuar contundentemente.

Imágenes que Conmueven las Redes Sociales

Las imágenes de este reciente acto de vandalismo se viralizaron rápidamente. En ellas, el camionero completaba su mensaje en la roca, que finalmente decía “Gustavo”. La situación se tornó aún más crítica cuando dejó el aerosol tirado en el lugar, destacando una falta de respeto por el entorno.

Reacciones de las Autoridades

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se iniciaron actuaciones legales, considerando esta acción como una alteración directa del ambiente natural. Se destacó la importancia de la denuncia ciudadana para preservar estos espacios protegidos.

Compromiso de la Empresa de Transporte

La empresa dueña del camión se comunicó con las autoridades prontamente, mostrando disposición para reparar el daño causado en el entorno. Este tipo de respuestas son fundamentales para abordar estas situaciones en el futuro.

Un Llamado a la Responsabilidad Ciudadana

El Parque Nacional Nahuel Huapi agradeció al vecino que grabó y denunció el hecho, destacando que la participación activa de la comunidad es clave para cuidar nuestros espacios naturales. Este episodio resalta la necesidad de promover un turismo consciente y responsable.

La comunidad sigue esperando respuestas sobre cómo se manejarán situaciones similares en el futuro, mientras que el cuidado del patrimonio natural se convierte en un tema urgente en la agenda pública.