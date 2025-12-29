Zelenskyy Anuncia: Acuerdo Total en Garantías de Seguridad entre EE. UU. y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, asegura que se han alcanzado grandes avances en las garantías de seguridad de Estados Unidos, un paso crucial hacia un posible acuerdo de paz.

En una intensa jornada en Mar-a-Lago, Florida, Volodymyr Zelenskyy compartió que las garantías de seguridad por parte de Estados Unidos están «100% acordadas», tras una reunión clave con el expresidente Donald Trump. Este encuentro marca un momento decisivo para Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia y la búsqueda de una paz duradera.

Un Acuerdo Americano-Clave para la Paz

Zelenskyy enfatizó los «grandes logros» derivados de su bilateral con Trump, quienes coincidieron en la urgencia de poner fin al conflicto. Según el mandatario ucraniano, el plan de paz de 20 puntos está «90% acordado» y un plan económico para revitalizar la economía ucraniana, devastada por la guerra, está «casi finalizado».

Desafíos Pendientes en la Negociación

Durante la conferencia de prensa, Zelenskyy afirmó: “Las garantías de seguridad de EE.UU., Europa y Ucrania están casi acordadas. La dimensión militar está 100% acordada.” Trump, por su parte, destacó que las discusiones seguirán el lunes, aunque reconoció que uno de los temas más delicados, la posible partición de territorios, permanece sin resolver. “Alguna de esa tierra podría estar en juego”, comentó Trump, sugiriendo que las negociaciones requieren más trabajo.

El Rol de Europa en la Seguridad de Ucrania

El expresidente subrayó que Europa asumirá una parte significativa de la futura estructura de seguridad de Ucrania, aunque los detalles sobre el apoyo de EE.UU. aún son vagos. En un esfuerzo por coordinar acciones, ambos líderes mantuvieron una llamada con diversos líderes europeos que duró más de una hora. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que se han logrado «buenos avances» y reafirmó el compromiso de Europa de trabajar junto a Ucrania y EE.UU. para consolidar estos progresos.

La líder europea también resaltó la importancia de contar con garantías de seguridad sólidos desde el comienzo para poner fin a un patrón de agresiones que ha persistido por más de una década. La charla incluyó a líderes de Finlandia, Francia, Polonia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Noruega, así como al Secretario General de la OTAN.