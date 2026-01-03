Pensión Mujeres Bienestar 2026: Cómo verificar tu pago de enero y calendario actualizado

La Pensión «Mujeres Bienestar» iniciará la distribución de pagos el próximo enero de 2026, beneficiando a miles de mujeres argentinas. Este programa busca apoyar a las mujeres de entre 60 y 64 años con un aporte económico directo y sin intermediarios.

Detalles del Programa «Mujeres Bienestar»

Lanzado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta iniciativa proporciona un pago mensual de 3 mil pesos a mujeres en el rango etario mencionado, facilitando el acceso a estos fondos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Una vez que las beneficiarias cumplan 65 años, pasarán automáticamente a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Calendario de Pagos de Enero de 2026

La Secretaría de Bienestar, liderada por Ariadna Montiel Reyes, aún no ha publicado el calendario oficial de pagos, pero se estima que seguirá el siguiente cronograma:

Lunes 5 de enero: A.

Martes 6 de enero: B.

Miércoles 7 de enero: C.

Jueves 8 de enero: C.

Viernes 9 de enero: D, E, F.

Lunes 12 de enero: G.

Martes 13 de enero: G.

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K.

Jueves 15 de enero: L.

Viernes 16 de enero: M.

Lunes 19 de enero: M.

Martes 20 de enero: N, Ñ, O.

Miércoles 21 de enero: P, Q.

Jueves 22 de enero: R.

Viernes 23 de enero: R.

Lunes 26 de enero: S.

Martes 27 de enero: T, U, V.

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z.

Cómo Verificar el Depósito

Las beneficiarias pueden verificar el estado de su pago utilizando la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para sistemas Android e iOS. Esta app permite consultar el saldo y los movimientos de la cuenta de manera fácil y segura.

Alternativamente, es posible dirigirse a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco, insertar la tarjeta y consultar el saldo correspondiente. Para información más precisa sobre la fecha de depósito, se recomienda revisar el calendario oficial.

Asistencia y Contacto

Quienes necesiten resolver dudas o realizar trámites relacionados con el programa pueden comunicarse a la Línea Bienestar al 800 639 42 64 o usar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Un Paso Hacia la Equidad

Este programa, orientado a atender una de las demandas históricas por equidad y visibilización del trabajo no remunerado de las mujeres, ha ampliado notablemente la cobertura social. Al cierre de 2025, se registraron más de 3 millones de beneficiarias, un avance sin precedentes en la política de protección social para este sector.