Predicciones: ¿Cuál será el precio del dólar este verano?

Arrancó el año y el dólar ya marca tendencia con aumentos en su cotización. Expertos analizan los factores que influirán en los diferentes tipos de cambio, generando expectativa en el mercado.

Este primer viernes de enero, el dólar minorista en el Banco Nación se incrementó un 1%, alcanzando los $1.495, mientras que el dólar mayorista subió un 1,3% hasta $1.474. En el ámbito financiero, el MEP y el CCL también experimentaron subidas, con valores de $1.504 y $1.540 respectivamente. En contraste, el dólar blue se mantuvo constante en $1.530.

El Nuevo Esquema de Bandas Cambiarias

Este mes marca la implementación oficial del nuevo esquema de bandas cambiarias, diseñado para ajustarse a la inflación. En base al último dato del IPC de noviembre, que fue de 2,5%, el límite superior de la banda se fijará en $1.564,24 para fin de enero, distribuyéndose equitativamente a lo largo del mes.

Expectativas del Mercado para el Tipo de Cambio

Según los analistas, la nueva metodología para establecer las bandas cambiarias resultará en dos consecuencias principales:

1. El techo de la banda se ajustará en tiempo real, ofreciendo mayor margen ante episodios de volatilidad. 2. La relevancia del piso quedará reducida, ya que el Banco Central intervendrá mediante compras dentro del rango establecido.

Se estima que el Banco Central realizará adquisiciones de reservas por hasta u$s10.000 millones en 2026, con posibilidad de alcanzar u$s17.000 millones si la monetización evoluciona favorablemente.

Proyecciones de Cambio del Dólar

Las proyecciones del mercado para el tipo de cambio mayorista muestran un incremento gradual a lo largo de los meses:

Enero: $1.561

Febrero: $1.594

Marzo: $1.625

Abril: $1.653

Mayo: $1.680

Junio: $1.709

Julio: $1.735

Estos parámetros sugieren que, a pesar de las medida de gradual desinflación, el dólar no presentará saltos bruscos gracias a un manejo fiscal adecuado.

Impacto de la Demanda de Dólares Durante el Verano

Se espera que la estabilidad del dólar se mantenga durante las dos primeras semanas de enero, impulsada por un aumento estacional en la demanda de pesos. Sin embargo, al llegar la segunda quincena, podría aparecer la habitual «trampa del verano», cuando disminuya la demanda de moneda local, ejerciendo presión sobre el mercado cambiario.

A pesar de este fenómeno, los operadores consideran que el impacto será menor que en años anteriores debido a factores como una buena cosecha agrícola y la reciente emisión de títulos de deuda en dólares.

Perspectivas de los Economistas

Los economistas coinciden en que el nuevo esquema del Banco Central crea un entorno propicio para la acumulación de reservas e incrementa la transparencia en el tipo de cambio. Aunque existe cautela, se prevé una estabilidad moderada en las próximas semanas.

Como señala el economista Camilo Tiscornia, «el movimiento de las bandas no implica necesariamente que el tipo de cambio se incremente en la misma proporción.» Este principio se refleja en el mercado de futuros, donde se anticipa un aumento moderado del tipo de cambio hasta finales de enero.

También es importante considerar el efecto de la demanda turística en el tipo de cambio. Las compras de divisas para el turismo influirán significativamente en el valor del dólar, especialmente en este período estival.

Conclusiones sobre la Gestión Cambiaria

Según Andrés Salinas, las bases cambiarias establecidas por el Gobierno generan confianza, facilitando un ingreso sostenido de divisas. Para Salinas, el manejo prudente en término de reservas y el control de la inflación son factores críticos para evitar devaluaciones abruptas.

El futuro cambiario promete ser interesante, ya que se prevé que el Banco Central mantenga un enfoque más flexible en su intervención mientras navega por las complejidades del mercado.