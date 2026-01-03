Último parte médico: Lo que necesitas saber

La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, fue dada de alta este sábado después de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi, donde se sometió a una operación de apendicitis.

Según el último informe médico del centro de salud, la política de 72 años se encuentra en proceso de recuperación y regresa a su hogar en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras su condena por corrupción en la causa Vialidad.

Detalles de la Internación de Cristina Kirchner

El Sanatorio Otamendi comunicó que la Dra. Kirchner finalizó su internación por un cuadro de apendicitis aguda. «La paciente fue dada de alta tras la extracción de un drenaje peritoneal y ahora inicia un tratamiento antibiótico oral», señalaron los médicos.

Una Evaluación Exhaustiva Previó la Cirugía

Kirchner ingresó al sanatorio el 20 de diciembre, tras una evaluación médica que indicaba la necesidad de una revisión más minuciosa por un cuadro de apendicitis. Al llegar, presentaba dolores abdominales característicos de este tipo de afección, lo que llevó a un procedimiento quirúrgico urgente.

Posoperatorio y Complicaciones

Cuatro días después de la cirugía, una tomografía reveló síntomas de íleo posoperatorio. Este trastorno se produce cuando hay una detención del tránsito intestinal, a menudo consecuencia de la manipulación durante la cirugía o de la infección misma, según explicó el médico gastroenterólogo Lisandro Pereyra.

El doctor Pereyra describió esta situación como un “stop” en el intestino, un fenómeno que puede ocurrir después de procedimientos quirúrgicos. A partir del 29 de diciembre, Kirchner comenzó a mostrar signos de recuperación, pudiendo reanudar la ingesta de alimentos semisólidos.

Debido a su estado de salud, Kirchner pasó las festividades de Navidad y Año Nuevo en el sanatorio, pero ya se encuentra en casa, siguiendo las indicaciones de su equipo médico personal.