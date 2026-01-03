Las Creencias sobre la Vuelta de Jesús en 2025 Superan las Ganancias de Bonos de EE.UU.

A medida que el año llega a su fin, la noticia del no regreso de Jesucristo en 2025 ha traído alivio a un grupo particular de apostadores. Descubre cómo estos eventos inesperados han influido en el mercado de predicciones e inversiones.

La afirmación de que Jesucristo no volvió a la Tierra este 2025 podría no ser sorprendente para muchos, pero para un grupo de apostadores en la plataforma Polymarket, fue una excelente noticia. Las apuestas en este portal han atraído la atención por su singularidad y, en este caso, por la especulación en torno a la Segunda Venida.

Apuestas del Milagro: ¿Regreso o No Regreso?

Durante el último año, se apostaron cerca de US$3,3 millones a la pregunta candente: “¿Regresará Jesucristo en 2025?”. A pesar de que la mayoría de las apuestas se inclinó hacia el “No”, un número significativo de creyentes mantuvo viva la probabilidad de su retorno, que superó el 3% durante varias semanas en primavera.

Los apostadores que se inclinaron por el “No” en abril experimentaron un rendimiento del 5,5% anual en sus inversiones, superando incluso la rentabilidad de las letras del Tesoro de EE. UU.

Polymarket y su innovador enfoque

Polymarket, junto a su competidor Kalshi, se posicionan como plataformas donde las apuestas no solo son arriesgadas, sino que también prometen ofrecer probabilidades sobre eventos relevantes, desde elecciones hasta desastres naturales. Aun así, la naturaleza de algunas apuestas, como el regreso de Jesucristo, suscita tanto interés como crítica.

Críticas y reflexiones sobre las apuestas religiosas

El debate sobre la posibilidad de apostar en cuestiones espirituales ha generado voces críticas. Algunos usuarios de la plataforma han calificado la apuesta como una “distracción” y la califican de irresponsable. Melinda Roth, profesora de Derecho, argumentó que este tipo de prácticas resta valor a los mercados de predicción serios que pueden contribuir con información útil.

La historia detrás de las apuestas espirituales

Asumir probabilidades sobre temas tan trascendentales como la religión no es nuevo. Blaise Pascal, un matemático del siglo XVII, utilizó apuestas probabilísticas para fundamentar su creencia en Dios, creando lo que ahora se conoce como la Apuesta de Pascal. A lo largo de la historia, muchos han especulado sobre el inminente regreso del Mesías, aunque las escrituras mismas advierten que solo Dios conoce el momento de su llegada.

Mirando hacia el futuro: ¿Habrá otro retorno? Se abren nuevas apuestas

Tras el 1 de enero, con la victoria del “No”, las apuestas se han desplazado hacia la posibilidad de que Jesús regrese antes de finalizar 2026. Actualmente, Polymarket le asigna una probabilidad del 2% a esta hipótesis, lo que sugiere unas ganancias potenciales superiores al 5.700% para quienes apuesten por el “Sí”.

El interés en apuestas de esta índole refleja una curiosidad humana inherente, tal como señala John Holden, profesor de la Universidad de Indiana: “Las personas juegan a la lotería a pesar de las bajas probabilidades de éxito”.