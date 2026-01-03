Venezuela: La ‘Putinización’ de la política exterior de EE. UU. se hace presente

El comienzo del nuevo año ha traído consigo un panorama de tensión internacional, marcado por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque que promete redefinir las relaciones geopolíticas en la región.

Una Desestabilización Previsible

Apenas a dos días de iniciado el 2026, los temores sobre un conflicto abierto se confirmaron con los recientes ataques aéreos en Venezuela. La noche estuvo marcada por la captura de Maduro y su esposa, un evento que ha sido malinterpretado por muchos como un golpe a la legalidad internacional.

Un Cambio de Estrategia en EE.UU.

Desde su llegada al poder, Donald Trump ha desafiado repetidamente los conceptos de soberanía y derecho internacional. La reciente operación militar marca un claro alejamiento de su anterior cautela frente a las intervenciones bélicas en el extranjero. Trump expresó su satisfacción por la efectividad de las fuerzas estadounidenses involucradas en el operativo, señalando que no teme un mayor compromiso militar en Venezuela.

Las Consecuencias del Futuro Militarismo

La captura de Maduro no solo pone de manifiesto la creciente militarización de la política exterior de EE.UU., sino que además abre la puerta a inestabilidad global. Analistas temen que el debilitamiento de las normas internacionales lleve a un mundo regido por la fuerza, donde las decisiones se tomen a base de poder y amenazas.

El Deseo por el Petróleo Venezolano

Trump ha sido claro en sus intenciones respecto al petróleo venezolano, describiendo a la industria como un objetivo inmediato a ser reparado y explotado. Las acusaciones contra Maduro, aunque graves, han sido cuestionadas por especialistas, quienes advierten que las pruebas presentadas no justifican la violación de derechos soberanos.

Respuestas Internacionales y Temores Globales

La reacción de gobiernos como el de Irán y otros aliados se suma a la creciente ansiedad frente a las políticas de Trump, quien no se ha mostrado reacio a expandir su enfoque militar a otros países, incluida Cuba. Esta situación recalca la posibilidad de que se establezcan nuevas dinámicas de poder en el continente americano.

Los Efectos en la Política Global

La forma en que este conflicto evolucione afectará no solo las relaciones en América Latina, sino también la percepción internacional de EE.UU. como un actor que promueve la estabilidad o el caos. El comportamiento de Trump ha sido descrito por algunos comentaristas como una «putinización» de la política exterior estadounidense, donde el poder militar asume un rol central.

Conclusiones Inciertas

Así, el inicio de 2026 nos enfrenta a un escenario donde la violencia puede convertirse en la norma y las decisiones de política exterior serán tomadas en un contexto de inestabilidad constante, dejando a la comunidad internacional en la observación de un drama que podría tener repercusiones de gran escala.