Tiroteo en centro de rehabilitación en Huaura: tres muertos

Un ataque armado impactó esta madrugada al centro “Rescatando Almas” en Huaura, resultando en la muerte de tres personas y la fuga de varios internos. El incidente ha sacudido a la comunidad y puesto de relieve preocupaciones sobre la seguridad en estos lugares.

Detalles del Ataque Asesino

El violento suceso ocurrió en la tercera cuadra de la Avenida Libertad, sorprendiendo a los vecinos en medio de la noche. La balacera dejó a la población local en estado de shock y obligó a las autoridades a actuar rápidamente.

Las Víctimas

Según la información disponible, el tiroteo comenzó dentro de las instalaciones donde se encontraban internos y personal del centro. Lamentablemente, dos pacientes y el director del lugar perdieron la vida. Los heridos, incluyendo a dos internos que no lograron sobrevivir, fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Huacho.

Motín como Precedente

Testimonios indican que el ataque pudo haber sido coordinado. Al menos dos internos habrían liderado un motín, facilitando la entrada de los agresores. Este hecho exacerbó una situación de caos y pánico que dificultó la intervención de los servicios de emergencia.

Reacción Comunitaria

Tras la fuga de los atacantes, los vecinos se agruparon en los alrededores del centro, demandando respuestas y mayor protección. La incertidumbre creció conforme se confirmó que los agresores habían logrado escapar.

Identificación de los Fallecidos

Las autoridades han confirmado la identidad de los tres fallecidos: Erick Saavedra Julca, Carlos Enrique Romero Castillo, y José Cárcamo Espinoza. Este último fue hallado en las áreas exteriores del centro, mostrando las secuelas del ataque.

Estado de los Heridos

Entre los sobrevivientes están Alexandro Coc Casanova y César Ortiz González, quienes están recibiendo atención médica. Sus familias exigen garantías de protección y justicia para los afectados.

Despliegue Policial y Enfoque de Investigación

La Policía Nacional ha implementado el “Plan Cerco” en Huaura para capturar a los fugados. Informes preliminares identifican a J. M. R. M. y J. J. B. R. como principales sospechosos del ataque, con el segundo presuntamente tras los disparos.

Investigación en Desarrollo

Las autoridades continúan recopilando pruebas en la escena del crimen y analizando testimonios, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon este violento suceso. La expectativa en la comunidad es palpable, con un llamado claro a mejorar la seguridad en centros de rehabilitación.