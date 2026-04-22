Pentágono solicita $54 mil millones para impulsar la guerra con inteligencia artificial

En un movimiento que marca un hito hacia la guerra del futuro, el Pentágono planea aumentar drásticamente su financiación para drones autónomos, con un presupuesto que supera los 54 mil millones de dólares.

Un Salto Cuántico en la Financiación Militar

Este año, el Pentágono ha solicitado una cifra sorprendente: más de $54 mil millones para su nuevo grupo de Guerra Autónoma. Esto representa un aumento del 24,000% respecto al año pasado, lo que indica una transformación radical en la estrategia del uso de inteligencia artificial en conflictos bélicos.

¿Qué Incluirá el Presupuesto?

El presupuesto del 2027 se destinará a sistemas autónomos y operados a distancia que operarán en aire, tierra y mar. Entre los proyectos destacados se encuentra el programa “Dominio de Drones”, que busca consolidar una ventaja significativa en el terreno bélico.

Opiniones de Expertos sobre la Nueva Estrategia

En un artículo reciente, el exdirector de la CIA, David Petraeus, calificó esta inyección de fondos como «el mayor compromiso con la guerra autónoma en la historia». Sin embargo, él y otros expertos advirtieron que tanto el ejército de EE.UU. como las empresas de IA no están completamente preparados para asumir los riesgos que conlleva esta nueva era bélica.

Desafíos en la Implementación

Jeffrey Ladish, director de Palisade Research, expresó su preocupación, afirmando que sistemas autónomos podrían complicar aún más la dinámica de confrontación militar. Ladish destacó que los evaluadores han encontrado fallas en sistemas avanzados, lo que podría poner en peligro a soldados y civiles durante los conflictos.

Tensión con Empresas de IA

La relación del Pentágono con la compañía de IA Anthropic ha sido tensa, ya que esta última se ha opuesto a que sus modelos se utilicen para vigilancia masiva o armas letales autónomas. El Pentágono, por su parte, ha reafirmado su compromiso de adquirir modelos de las principales empresas de IA de EE.UU.

Creación del Grupo de Guerra Autónoma

El recién formado Grupo de Guerra Autónoma (DAWG) ha absorbido iniciativas previas del gobierno de Biden, enfocándose en adquirir drones de bajo costo para su uso en futuras guerras, especialmente en el Pacífico.

Impulsando la Innovación en la Industria de Drones

La financiación llega en un momento en que EE.UU. busca desvincular su ecosistema de defensa de tecnologías chinas, tras imponer restricciones a drones y componentes fabricados en ese país. Olaf Hichwa, cofundador de Neros Technologies, ve esta inversión como un paso en la dirección correcta, alineada con las necesidades actuales en el campo de batalla, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania.

Expectativas y Precauciones

La comunidad tecnológica y militar está expectante sobre cómo se gastarán estos fondos. Algunos expertos sugieren que es fundamental priorizar tecnologías probadas y útiles en lugar de innovaciones deslumbrantes que podrían no ser efectivas en situaciones reales.

¿Hacia Dónde se Dirige el Futuro de la Guerra?

No está claro si la inversión se destinará a tecnología existente o al desarrollo de nuevos sistemas. Petraeus advirtió que no existe un manual militar claro sobre cómo manejar formaciones autónomas como enjambres de drones, lo que plantea más preguntas sobre el futuro del conflicto armado con IA.

Oportunidades para la Industria Local

Con la expansión del presupuesto también se espera que surjan oportunidades para numerosas empresas emergentes de tecnología de drones en EE.UU. Sin embargo, algunos expertos creen que un enfoque más efectivo sería asociarse con productores de drones ucranianos, quienes han demostrado producir en mayor volumen y a menor costo.