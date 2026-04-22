Un artista argentino retrata a San Martín desde su propia perspectiva

En un emocionante gesto de reconocimiento, la Embajada Argentina en París presenta una obra del artista Juan Riviére en la Casa Museo dedicada al Libertador José de San Martín. La exposición formará parte de las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se llevarán a cabo el 19 y 20 de septiembre.

La pieza central de esta exhibición es un lienzo innovador que representa a José de San Martín, retratándolo con una mirada profunda y cargada de emociones. Riviére ha elegido abordar el tema de las cataratas que afectan la visión del Libertador, creando una obra que expresa tanto la fragilidad como la fortaleza del héroe argentino.

Un Retrato que Transmite la Dignidad

El artista describe su obra como “una pincelada cálida insertada en un rostro endurecido por el tiempo”, destacando el contraste con un fondo oscuro que comunica introspección. “Esta pintura es un acto de justicia hacia un héroe que, a pesar de la penumbra en su visión, mantiene intacta su voluntad”, afirma Riviére.

Juan Riviére: Un Talento Nacional Reconocido

Originario de Laprida, Juan Riviére se ha especializado en retratos al óleo que capturan la esencia de figuras icónicas de la cultura argentina. Su trayectoria incluye exposiciones destacadas en el Salón de Otoño de París y en museos en los Países Bajos, como el Museo de Ámsterdam y el Museo Frans Hals.

Próximas Exhibiciones

Además de su participación en las Jornadas Europeas de Patrimonio, el artista llevará su trabajo al Centro Cultural Le Parc en Mendoza, donde continuará promoviendo el arte argentino.