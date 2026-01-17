Pergolini critica fuertemente el matrimonio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La reciente noticia del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat ha generado tanto ovaciones como críticas. Entre las intervenciones más notables se encuentra la de Mario Pergolini, que no dudó en cuestionar el cambio de postura de la cantante respecto al matrimonio.

La noticia del compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se disparó en las redes, despertando múltiples reacciones. El famoso conductor y empresario Mario Pergolini fue uno de los más críticos, quien decidió cuestionar el anuncio de una manera ingeniosamente sarcástica.

Pergolini Cuestiona el Cambio de Opinión de Lali

Desde su perfil en redes sociales, Pergolini recordó a sus seguidores unas declaraciones pasadas de Espósito, en las que afirmaba no visualizarse en el camino hacia el matrimonio. “¿No era que esta generación ya no se casaba?”, preguntó, mientras compartía un antiguo clip de la artista reflexionando sobre el tema.

Una Lista de Regalos Cargada de Ironía

Pero su comentario no terminó ahí. Con su característico humor mordaz, Pergolini confeccionó una lista ficticia de regalos para la ceremonia, que incluía desde objetos absurdos hasta situaciones irónicas. Entre sus sugerencias se encontraban una lámpara personalizada y una «noche de pasión», incluidos toques de humor político relacionados con los entornos de la pareja.

Imaginar la Fiesta con Estilo Sarcástico

En un video grabado durante sus vacaciones, Pergolini también brincó sobre cómo imagina la celebración: “Debe ser un fiestón con bailarines, peronistas… a mí no me inviten”, concluyó, antes de expresar, con un toque de ambigüedad, “que sean felices”.

Reacciones a Este Cambio de Discurso

Las palabras de Pergolini sorprendieron a muchos, especialmente por el tono ácido y el enfoque en el giro que ha dado la postura de Lali sobre el matrimonio, un tema que solía ser objeto de cuestionamiento para ella.

Apoyo para Lali y Pedro

A pesar de las críticas, la pareja sigue recibiendo múltiples mensajes de apoyo tras el anuncio de su compromiso. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la ceremonia ni cómo han respondido a los comentarios críticos de Pergolini.