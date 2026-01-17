Rusia avanza en la legalización del Bitcoin para impulsar su economía

Con el impulso de un ambicioso proyecto de ley, Rusia busca integrar las criptomonedas en su economía diaria, cambiando la percepción de estos activos digitales para sus ciudadanos.

El presidente del Comité de Mercado Financiero de la Duma Estatal, Anatoly Aksakov, presentó recientemente una propuesta que podría transformar el panorama de las criptomonedas en el país. Esta nueva normativa será debatida en la próxima sesión de primavera, con el objetivo de hacer de los criptoactivos una parte integral y estandarizada de la economía nacional.

El Proyecto de Ley y su Potencial Impacto

La propuesta de Aksakov aspira a eliminar la clasificación actual de las criptomonedas como ‘regulación financiera especial’, lo que abriría un abanico de nuevas oportunidades para el uso de Bitcoin y otros activos digitales en la vida cotidiana. Desde pagos al por menor hasta transferencias internacionales, la iniciativa busca establecer un marco normativo que permita a los ciudadanos interactuar más fácilmente con las criptomonedas.

Protección a los Inversores Minoristas

Una de las innovaciones más destacadas de esta legislación es la posibilidad de que los inversionistas minoristas compren criptodivisas con un límite anual de 300.000 rublos, equivalente a aproximadamente 3.300 dólares. Esta medida tiene como objetivo proteger a los pequeños inversores de la volatilidad inherente del mercado de criptomonedas, al mismo tiempo que busca fomentar una adopción más amplia bajo supervisión estatal.

Un Contexto de Sanciones Internacionales

El proyecto legal también incluye propuestas para facilitar el uso de criptomonedas en pagos transfronterizos, crucial para Rusia, que se enfrenta a sanciones internacionales limitantes desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022. Al implementar el uso de la tecnología blockchain, el país espera sortear estas restricciones y continuar su comercio exterior.

Perspectivas a Futuro

De aprobarse, este nuevo marco legal entraría en vigor el 1 de julio de 2026, marcando la entrada oficial de las criptomonedas en el sistema financiero ruso con reglas definidas y regulaciones específicas. Con este movimiento, Rusia se posiciona para aprovechar las oportunidades que el mundo digital tiene para ofrecer, incluso en un clima económico desafiante.