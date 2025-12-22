Peronismo Extremo: Revelando las Verdaderas Dinámicas del Poder

En un giro notable, el peronismo se encuentra navegando aguas turbulentas, alejándose de su histórico rol de partido de poder y asumiendo características propias de la oposición.

Desde sus inicios, el peronismo se ha consolidado como un pilar del poder argentino. Sin embargo, las recientes dinámicas políticas sugieren que está experimentando una metamorfosis hacia un modelo más opositor, alejándose de su legado. Esta transformación representa un verdadero cambio copernicano en la política nacional.

Un Giro hacia el Oposición

Desde el ocaso de los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el peronismo, previamente fuerte, se ha replegado, buscando conservar territorios y negociar el poder a nivel provincial, sin un proyecto colectivo claro para el país. Esta situación refleja un paralelismo con el radicalismo tras sus crisis de 1989 y 2001.

La Nueva Realidad del Peronismo

En este contexto, se ha evidenciado un vínculo transaccional entre el gobierno libertario y los gobernadores pejotistas, quienes intercambian favores mientras intentan preservar sus intereses. Ambos actores están a la expectativa de cómo se desarrollará el proyecto económico impulsado por Javier Milei, aún en transición, lo que añade incertidumbre a sus estrategias.

El Refugio de los Gobernadores

A medida que el peronismo atraviesa su periodo de menor representación institucional desde 1983, surgen nuevos protagonistas: gobernadores e intendentes bonaerenses. Estos políticos locales poseen un poder significativo, y buscan blindar sus territorios de las amenazas externas que enfrentan, a expensas de ambiciones más amplias para el acceso al poder nacional.

Desconfianza y Nuevas Dinámicas de Poder

La reciente conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) muestra cómo el gobierno libertario ha comenzado a compartir cuotas de poder con el peronismo, incluido La Cámpora. Esta maniobra, lejos de ser ocasional, marca una transformación en la política de alianzas tradicionales, generando un clima de desconfianza y negociaciones entre ambos lados.

El Peronismo en la Era Mileísta

A medida que la administración de Milei intenta alcanzar un «absolutismo presidencial», el peronismo queda atrapado en un «gobierno colegiado», donde los gobernadores tienen un papel protagónico. Una de las tentaciones del gobierno será completar la Corte Suprema, lo que podría complicar aún más el panorama político.

El Futuro del Poder Judicial

Los próximos pasos en la reestructuración del Poder Judicial pondrán a prueba si prevalece el «gobierno colegiado» o el «absolutismo presidencial». Para que Milei avance en esta dirección, necesitará el respaldo del Senado, donde el peronismo aún tiene una presencia significativa, aunque reducida.

Paradojas del Modelo Mileísta

El modelo económico actual contiene contradicciones que, de consolidarse, podrían fortalecer el poder regional de aquellos gobernadores que ya controlan sus provincias sin obstáculos. La estructura institucional ha sido debilitada, generando una situación donde los mecanismos de control son prácticamente inexistentes y la representación civil es casi nula.

Lecciones del Radicalismo

La historia señala que el peronismo podría terminar siguiendo un camino similar al del radicalismo, convertido en una confederación de fuerzas locales carente de un liderazgo coherente. Este fenómeno podría repetirse si continuaran evadiendo la necesidad de un proyecto nacional integrador.

Las Nuevas Dinámicas de Poder en Argentina

Mientras se celebran eventos que reúnen a figuras del poder real argentino, como el festejo por el cumpleaños de Emiliano Yacobitti, la realidad se hace evidente: el juego del poder continuará reconfigurándose. En esta nueva etapa, una fluida reubicación será esencial para políticos, empresarios y sindicatos, en un contexto donde el poder sigue mostrando su capacidad de adaptación.