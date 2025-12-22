Australia Impone Nueva Política de Reserva de Gas: Productores Deben Destinar un 25% para Uso Local

El gobierno australiano ha implementado un ambicioso plan que obliga a las principales empresas de gas a destinar una parte considerable de su producción al mercado interno, buscando así reducir los precios y asegurar el suministro para los ciudadanos.

El Cambio que Necesitaba el Mercado

Según ha anunciado el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, desde 2027, las tres principales empresas de gas licuado de Australia tendrán que reservar entre el 15% y el 25% de su producción para el uso interno. Esta medida es parte de una política de reserva de gas histórica destinada a hacer frente a los exorbitantes precios en la costa este del país.

Compromiso con la Demanda Local

Bowen enfatizó que “el gas para los australianos es la prioridad número uno”, durante una conferencia en Canberra. Este enfoque busca garantizar que la oferta interna sea suficiente, incluso a medida que la extracción de gas se vuelve más costosa debido a la disminución de reservas en lugares como el Estrecho de Bass.

Impacto en las Empresas de Gas

Las compañías involucradas tendrán que realizar ajustes en sus contratos actuales, reflejando este cambio en la distribución de gas. Se estima que esto podría equivaler a entre 200 y 350 petajulios anuales, lo que representa una solución a la creciente demanda local.

Aceptación y Críticas

Aunque la noticia fue recibida con entusiasmo por grupos ambientalistas y sindicatos de trabajadores, el lobby del gas ha expresado sus preocupaciones, indicando que esta política podría no ser suficiente para garantizar un suministro seguro y asequible. Las voces críticas piden la aceleración de nuevos proyectos de gas para evitar crisis energéticas en estados como Nueva Gales del Sur y Victoria.

Previsión de Escasez Energética

A pesar de ser el tercer exportador de gas licuado más grande del mundo, Australia enfrenta la posibilidad de déficits de gas en ciertas regiones, según advirtió el regulador energético. Las industrias pesadas advierten que sin acceso a energía más económica, se encuentran en una situación crítica.

El Futuro del Suministro de Gas

Bowen ha señalado la necesidad de asegurar un suministro adecuado, lo que podría implicar la exploración de nuevos yacimientos. Sin embargo, grupos ecologistas han indicado que cualquier nuevo desarrollo debe centrarse en redirigir la producción existente hacia el mercado interno y no abrir nuevas zonas de explotación que agraven la crisis climática.

Opiniones de Expertos

Expertos en energía, como Josh Runciman de Institute for Energy Economics and Financial Analysis, consideran que la propuesta de licencia de exportación es un excelente enfoque, ya que apuntará a las compañías que controlan la mayor parte de las reservas de gas. Sin embargo, las dudas persisten sobre el impacto real que tendrá esta política en los futuros precios y la capacidad de la industria para adaptarse a las demandas cambiantes.