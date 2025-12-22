Descubren la Clave del Rechazo en Conversaciones: Un Estudio Revelador

La atención en una conversación no solo genera cercanía, sino que también influye notablemente en la percepción de aceptación o rechazo. Un reciente estudio de la Universidad Austral revela cómo el lenguaje no verbal, especialmente la mirada, juega un papel crucial en nuestra conexión con los demás.

El Estudio sobre la Comunicación Interpersonal

Dirigido por la investigadora Roxana Fantin, el estudio titulado “Una aproximación al campo: Feedbacks de aceptación/rechazo”, abarca un periodo que va de 2020 a 2023 e involucra a 143 alumnos de posgrado. La investigación se centró en entender cómo la comunicación interpersonal se ve afectada por la proliferación de las redes sociales y la necesidad de validación.

Comunicación Interpersonal y Aceptación

Fantin sostiene que lo que verdaderamente importa no es solo el acuerdo verbal, sino la sensación profunda de ser escuchado y aceptado. La investigación buscó discernir la diferencia entre ser respaldado verbalmente frente a un sentimiento de invalidación.

Una Perspectiva Teórica

Inspirándose en el filósofo Emmanuel Levinas, Fantin enfatiza la importancia de aceptar la singularidad del otro, una idea que resalta el respeto por la individualidad en el diálogo.

Exploración Teórica y Práctica

El objetivo del estudio fue explorar cómo las personas perciben los signos de aceptación y rechazo en la comunicación. A lo largo de tres años, los estudiantes aplicaron los conceptos teóricos en la práctica, llevando a cabo un análisis de sus propias interacciones.

Señales de Aceptación y Rechazo

Los Datos Clave del Estudio

Los participantes registraron un total de 558 señales, entre las cuales se identificaron 435 signos de aceptación y 133 de rechazo. Los resultados muestran que la comunicación no verbal, como la mirada y la postura, tiene un impacto significativo en cómo nos sentimos validados.

El Poder de lo No Verbal

El estudio revela que un 67% de los signos no verbales, como la atención durante una conversación, son más determinantes que las palabras mismas. Fantin resalta que la mirada, en particular, actúa como un indicador poderoso de conexión o desconexión en el diálogo.

Un Diálogo Pleno: La Esencia de la Aceptación

Las señales que indican aceptación incluyen aspectos como la indagación, tono amable y un ritmo pausado en la conversación. Por otro lado, aspectos como interrupciones e indiferencia marcan el camino hacia el rechazo.

Desafíos de la Comunicación Digital

En un mundo donde la comunicación digital predomina, Fantin advierte sobre el riesgo de malentendidos y desencuentros. La ausencia de lenguaje corporal en plataformas digitales puede llevar a una sociedad más tensa y con menos empatía.

Conclusiones sobre la Aceptación en el Diálogo

Finalmente, el estudio de Fantin no solo aporta a la comprensión de la comunicación interpersonal, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la atención y la presencia activa en nuestras interacciones diarias.