Viceministro de Economía: 2026 será el mejor año en décadas

El viceministro de Economía, José Luis Daza, asegura que la economía argentina vivirá un período de gran crecimiento sostenible a partir de 2026, tras las próximas elecciones legislativas. Su declaración ha generado un amplio debate en los círculos políticos y económicos del país.

Un Futuro Prometedor para la Economía Argentina

Daza, quien ocupa un rol clave bajo la administración de Luis Caputo, enfatizó que 2026 marcará un hito en términos económicos. En sus redes sociales, manifestó que “no solo se anticipa un crecimiento notable impulsado por la inversión, sino que este será un crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo vuelve sostenible en el tiempo”.

Confirmación del Apoyo Popular hacia las Reformas

El viceministro también comentó que durante las elecciones de octubre, el electorado dejó claro su deseo de continuar con el camino de reformas delineado por el presidente Javier Milei. “La gente ha expresado su apoyo de manera contundente. Muchos proyectos que estaban estancados por la incertidumbre respecto al modelo económico comenzarán a reactivarse”, añadió.

Más de 20 mil empresas han cerrado desde la asunción de Milei.

Rumores de un Nuevo Cargo en Chile

A raíz de la reciente victoria de José Antonio Kast en Chile, han surgido especulaciones sobre el futuro de Daza en el Ministerio de Economía. Durante una entrevista en el streaming Carajo, el funcionario confirmó que le han ofrecido un puesto en el nuevo gabinete chileno, aunque no especificó cuál. Los rumores apuntan a que podría asumir como ministro de Economía, Energía y Minería.

Daza y la Diferencia entre Improvisación y Diseño de Políticas

En sus últimas declaraciones, Daza citó un mensaje de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., quien destacó la importancia de diseñar políticas de estado con rigor y método, a diferencia de las improvisaciones de administraciones anteriores.

Desafíos en la Inversión Extranjera Directa

A pesar de las proyecciones optimistas de Daza, un reciente informe del Banco Central de Argentina revela que la inversión extranjera directa ha sufrido un saldo negativo de U$S 1.521 millones entre enero y noviembre de 2025, la primera vez en 22 años. Este fenómeno se atribuye principalmente a la venta de activos por parte de empresas extranjeras y a la desinversión en sectores clave como energía y finanzas, lo que plantea un reto para el gobierno actual.