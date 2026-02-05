Perplexity se une a Microsoft: nuevo acuerdo de $750 millones en la nube

Un nuevo convenio entre Microsoft y la startup de inteligencia artificial Perplexity promete transformar el panorama de la IA gracias a la robusta infraestructura de Azure.

Microsoft ha oficializado un acuerdo de 750 millones de dólares con la innovadora startup de IA Perplexity, lo que permitirá a esta última utilizar la potente plataforma en la nube Azure durante los próximos tres años.

Este notable convenio facilitará el despliegue de modelos avanzados a través de Azure AI Foundry, una plataforma que ya trabaja con sistemas de gigantes como OpenAI, Anthropic y xAI.

A pesar de que Perplexity se encuentra ante un competitivo mercado, OpenAI y Anthropic han asegurado considerables acuerdos de infraestructura e inversión en meses recientes, dejando a Perplexity en una carrera desventajosa en términos de financiamiento.

El acuerdo se da en un contexto complicado, ya que Perplexity enfrenta una batalla legal con Amazon, su proveedor de servicios en la nube hasta ahora, que busca bloquear su uso de agentes de IA en su marketplace.

Aunque AWS seguirá siendo el proveedor principal de Perplexity, la incorporación de Microsoft como socio estratégico representa un cambio significativo en su enfoque multicloud.