Perplexity se une a Microsoft: nuevo acuerdo de $750 millones en la nube

Microsoft y Perplexity: Un Acuerdo que Revoluciona la Inteligencia Artificial en la Nube
Un nuevo convenio entre Microsoft y la startup de inteligencia artificial Perplexity promete transformar el panorama de la IA gracias a la robusta infraestructura de Azure.
Microsoft ha oficializado un acuerdo de 750 millones de dólares con la innovadora startup de IA Perplexity, lo que permitirá a esta última utilizar la potente plataforma en la nube Azure durante los próximos tres años.
Este notable convenio facilitará el despliegue de modelos avanzados a través de Azure AI Foundry, una plataforma que ya trabaja con sistemas de gigantes como OpenAI, Anthropic y xAI.
A pesar de que Perplexity se encuentra ante un competitivo mercado, OpenAI y Anthropic han asegurado considerables acuerdos de infraestructura e inversión en meses recientes, dejando a Perplexity en una carrera desventajosa en términos de financiamiento.
El acuerdo se da en un contexto complicado, ya que Perplexity enfrenta una batalla legal con Amazon, su proveedor de servicios en la nube hasta ahora, que busca bloquear su uso de agentes de IA en su marketplace.
Aunque AWS seguirá siendo el proveedor principal de Perplexity, la incorporación de Microsoft como socio estratégico representa un cambio significativo en su enfoque multicloud.
Azure: La Nueva Referente en Inteligencia Artificial
Para Microsoft, esta alianza no solo es una ganancia para Perplexity, sino también un peldaño más en su ambición de posicionar Azure como la plataforma predilecta para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.
Satya Nadella, CEO de Microsoft, destacó que más de 1.500 empresas ya han trabajado con modelos de OpenAI y Anthropic a través de Microsoft Foundry, lo que subraya la creciente aceptación del servicio.
Además, el número de clientes que invierten más de un millón de dólares trimestrales en este servicio creció alrededor del 80% en el último cierre fiscal.
Microsoft Azure se distingue de su competencia, como AWS y Google Cloud, gracias a su integración fluida con productos de Microsoft, su superioridad en soluciones de nube híbrida y su sólido ecosistema empresarial.
Integración Eficiente con Microsoft
Azure ofrece una integración sencilla con herramientas como Active Directory, Office 365 y Windows Server, ideal para compañías que ya operan en el ecosistema de Microsoft.
Con el Azure Hybrid Benefit, las empresas pueden reutilizar sus licencias de Windows y SQL, lo que puede reducir costos hasta en un 80%. Este enfoque contrasta con la manualidad que requiere AWS y la limitada integración que ofrece GCP.
Liderazgo en Nube Híbrida
Azure Arc permite la gestión de entornos on-premises, multi-cloud y edge, unificando recursos, mientras que Azure Stack aproxima los servicios de Azure a los centros de datos propios de las empresas.
En contraste, aunque AWS Outposts tiene funcionalidades competitivas, aún no alcanza la madurez de soluciones como las de Azure, mientras que GCP Anthos se enfoca mayormente en Kubernetes.