Se Anuncia Nueva Ausencia Importante en el Argentina Open

El carismático tenista francés Gaël Monfils, ex número 6 del mundo y actualmente en el puesto 165, anunció su renuncia al Argentina Open 2026 en un emotivo video publicado en redes sociales. Su ausencia se suma a la ya confirmada del italiano Lorenzo Musetti, lo que representa un fuerte golpe para el torneo porteño.

Monfils explicó en su video que su decisión se debe a un «virus estomacal» que le ha impedido entrenar adecuadamente. “Hola chicos. Lo siento mucho, tengo que anunciar que no puedo jugar en Buenos Aires este año. Volví a casa después de Australia y me enfermé. Estoy muy mal, y mi médico me dijo que necesito más tiempo para recuperarme”, comentó el jugador.

A pesar de su deseo de participar, Monfils indicó que no pudo moverse durante varios días y enfatizó su anhelo de regresar al torneo en el futuro. “Lamento mucho anunciar esto. Espero, después de mi carrera, poder visitar este hermoso torneo”, agregó el veterano tenista, que recibió una invitación especial para participar debido a su ranking actual.

La baja de Musetti y el impacto en el torneo

La baja de Monfils se suma a la del italiano Lorenzo Musetti, quien se lesionó durante su partido contra Novak Djokovic en el Abierto de Australia, sufriendo un desgarro en el bíceps femoral derecho. Esto deja al Argentina Open sin dos de sus figuras principales, afectando notablemente el atractivo del evento.

Jugadores confirmados y expectativas del Argentina Open

Aunque el torneo enfrentará estas dificultades, aún cuenta con la participación de Francisco Cerúndolo (19°), Joao Fonseca (34°) y Matteo Berrettini (58°). También se ha confirmado la ausencia de Alexandre Müller, quien debe jugar la Copa Davis este fin de semana, lo que complica aún más el cuadro del torneo.

El Argentina Open comenzará el lunes próximo, con el clasificatorio gratuito programado para el fin de semana. La organización, a cargo de Tennium, anunciará un nuevo wild card para completar la lista de jugadores, que promete interesantes enfrentamientos a pesar de estas notables ausencias.