Mamá del niño de 2 años con cáncer rompe el silencio durante sus vacaciones en Florianópolis

La conmovedora lucha de Felipe: un viaje de esperanza desde Brasil

La historia de Felipe, un niño de dos años diagnosticado con cáncer durante sus vacaciones en Florianópolis, ha tocado los corazones de miles. Su madre, María de los Ángeles Solís, comparte su experiencia y agradecimiento a los profesionales médicos que han estado a su lado en este difícil momento.

Desde las afueras del Hospital Garrahan, María de los Ángeles relató a través de su cuenta de Instagram que el vuelo sanitario que trajo a Felipe de vuelta a Buenos Aires fue un éxito rotundo. La madre se mostró visiblemente emocionada, destacando la dedicación de los profesionales que acompañaron al pequeño durante el proceso.

Un regreso lleno de emoción y gratitud Mientras Felipe recibía un estudio de alta complejidad, su madre no escatimó en elogios. “El médico aeronáutico y la enfermera que lo atendieron a bordo eran excelentes profesionales”, expresó, aliviada por la atención recibida. «Llegó estable y bien», afirmó, sobre la condición de su hijo tras el vuelo.

Agradecimientos y apoyo de la comunidad María también hizo hincapié en la rapidez de la ambulancia, lo que permitió evitar complicaciones en el estado de Felipe. Desde que comenzó esta difícil travesía, la familia ha recibido innumerables mensajes de apoyo. Sin embargo, la madre admitió que le resulta complicado responder a todos.

Un viaje que comenzó con preocupación La aventura familiar se inició el 24 de enero, cuando Iván, el padre de Felipe, tomó un colectivo desde Chaco hacia Florianópolis. Lo que prometía ser unas vacaciones relajantes se tornó sombrío cuando el pequeño comenzó a mostrar síntomas preocupantes. “Intenté darle de comer, pero rechazaba todo tipo de comida”, recordó Iván. La única opción que aceptó fue helado.

Desafíos médicos y diagnósticos tempranos Tras varias consultas médicas y estudios iniciales que arrojaban dudas, finalmente se confirmó la difícil noticia: múltiples tumores en la zona del tórax, la médula espinal y los huesos orbitales. Desde entonces, Felipe ha comenzado un tratamiento intensivo, que incluye transfusiones de sangre y plaquetas.