Riesgo País: Cotización del 4 de febrero de 2026

El Riesgo País en Argentina Registra Nuevas Oscilaciones: 502 Puntos Básicos

La jornada del 4 de febrero de 2026 cerró con el Riesgo País de Argentina alcanzando los 502 puntos básicos, evidenciando la cautela de los inversores en medio de un clima económico volátil.

Estado Actual del Riesgo País

Al finalizar la rueda del miércoles 4 de febrero, el Riesgo País se posicionó en 502 unidades, según datos de Rava Bursátil. Comenzó la jornada en 503 puntos, alcanzando un máximo de 506 antes de estabilizarse. Esta cifra representa una ligera disminución con respecto a los 503 puntos registrados el día anterior, pero se mantiene por encima del umbral psicológico de los 500 puntos básicos por segunda sesión consecutiva.

Cotización del Riesgo País, 4 de febrero

Última Semana: Fluctuaciones y Cambio en la Tendencia

Durante los últimos siete días, el indicador ha experimentado significativas oscilaciones. El 28 de enero llegó a operar en 484 puntos, tocando un mínimo de 474 unidades. Sin embargo, a partir del 2 de febrero, inició un incremento, cerrando en 495 puntos antes de escalar a 503 puntos el 3 de febrero, en coincidencia con un clima global adverso y la caída de valores en la economía local.

A pesar del optimismo inicial, este aumento refleja la aversión al riesgo observable en los mercados internacionales, lo que culminó en el cierre de hoy a 502 puntos, mostrando un incremento respecto a los valores de finales de enero. Los analistas resaltan que, aunque el índice se mantiene bajo en comparación con años anteriores, factores externos y tensiones políticas han marcado este cambio en la tendencia.

Comprendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador esencial en el ámbito financiero que mide la probabilidad de incumplimiento de un Estado en el pago de su deuda externa. Se calcula como la sobretasa que los bonos del país emergente deben pagar en relación con los bonos del Tesoro de EE.UU., considerado el más seguro en el mundo. Un índice más alto sugiere una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

El índice, generado por el banco JP Morgan, se basa en la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de Argentina y los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Este indicador es crucial para la economía real, ya que influye en las tasas de interés que deben asumir tanto el Estado como las empresas al buscar financiamiento internacional. Un Riesgo País por debajo de 500 puntos indica confianza de los inversores en la estabilidad económica del país, lo que facilita la llegada de inversiones productivas.